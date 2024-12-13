AI-Sprecher Unternehmensvideo-Generator leicht gemacht

Verwandeln Sie Skripte mühelos in ansprechende Unternehmensvideos mit Text-zu-Video aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für neue Softwarebenutzer, das darauf abzielt, sie schnell auf eine neue Plattform einzuarbeiten. Der visuelle Stil sollte zugänglich sein und HeyGens vielfältige AI-Avatare nutzen, die in vorgefertigten Vorlagen und Szenen eingebettet sind, um Benutzer durch die wichtigsten Funktionen zu führen. Der Ton muss ermutigend und leicht verständlich sein und demonstrieren, wie AI-Sprecher-Video-Generatoren die Erstellung von Schulungsinhalten vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Produktupdate-Video für Entwickler, das eine neue API-Integration ankündigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein und Bildschirmaufnahmen von Code und Benutzeroberfläche zusammen mit einem AI-Sprecher integrieren. Der Ton sollte klar und technisch präzise sein, wobei HeyGens Voiceover-Generierung für präzise Artikulation genutzt wird, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit. Dies demonstriert die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators für schnelle technische Kommunikation.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges internes technisches Support-Briefing, das sich an globale Teams richtet und ein kritisches Systemupdate betont. Die visuelle Präsentation sollte direkt und klar sein, mit einem professionellen AI-Sprecher. Der Ton sollte Dringlichkeit und Klarheit durch robuste Voiceover-Generierung vermitteln und HeyGens Fähigkeit nutzen, Inhalte mit mehrsprachigen Fähigkeiten für diverse Zielgruppen zu liefern. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte bereitstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Sprecher Unternehmensvideo-Generator

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensvideos mit AI-Sprechern, indem Sie Text in ansprechende visuelle Inhalte für Ihre geschäftlichen Bedürfnisse verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihr gewünschtes Skript in den Generator einzugeben oder einzufügen. Dieser Inhalt wird mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-AI-Funktion zum Leben erweckt und bildet die Grundlage Ihres Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die Ihre Marke oder Botschaft am besten repräsentieren. Wählen Sie den perfekten AI-Sprecher, um Ihr Skript wirkungsvoll zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens mit den speziellen Branding-Kontrollen anwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte stets markenkonform sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihr Video, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und generieren Sie dann Ihr hochwertiges Unternehmensvideo. Es ist bereit zum Herunterladen mit verschiedenen MP4-Download-Optionen, perfekt für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten und Testimonials

Entwickeln Sie überzeugende Video-Testimonials und Kundenerfolgsgeschichten mit AI-Sprechern, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen verwendet fortschrittliche AI-Video-Generierung und Text-zu-Video-AI-Funktionen, um Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln. Seine automatisierten Funktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfachen den Videoerstellungsprozess, sodass er auch ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse hoch effizient ist.

Kann HeyGen AI-Avatare und Stimmen für konsistentes Branding anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Avatare zu erstellen und Voice Cloning zu nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen und konsistente Branding-Elemente in allen Kommunikationsmitteln beibehalten.

Welche mehrsprachigen Fähigkeiten bietet HeyGen für globale Reichweite?

HeyGen bietet robuste mehrsprachige Fähigkeiten und unterstützt über 140 Sprachen mit seiner fortschrittlichen Text-zu-Sprache-Technologie und AI-Video-Übersetzer. Dies ermöglicht es Benutzern, Inhalte effektiv zu lokalisieren und ein breiteres globales Publikum mit personalisierten und kulturell relevanten Videos zu erreichen.

Bietet HeyGen API-Zugriff für die Integration der AI-Video-Generierung in bestehende Workflows?

Absolut, HeyGen bietet umfassende API-Integration, einschließlich der AI-Video-Generator-API und der AI-Sprecher-API. Dies ermöglicht es Unternehmen, HeyGens leistungsstarke AI-Video-Generierungsfunktionen nahtlos in ihre CRM- und Marketing-Tool-Integrationen einzubetten, um eine skalierbare Videoproduktion zu ermöglichen.

