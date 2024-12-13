Sprecher-Avatar-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende AI-Videos

Erstellen Sie sofort professionelle AI-Videos aus Ihrem Skript und senken Sie die Videoproduktionskosten mit unserem AI-Avatar-Generator.

550/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für UX/UI-Designer und kreative Fachleute, das die fortgeschrittenen Schritte zur Anpassung eines AI-Avatars detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte ein klares, schrittweises Tutorial mit Bildschirmaufnahmen der Anpassungsoberfläche sein, begleitet von einem informativen und dennoch ansprechenden Audiotrack. Demonstrieren Sie HeyGens "AI avatars"-Funktion, indem Sie den Prozess der Verfeinerung eines "custom avatar" mit verschiedenen technischen Anpassungen veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmen, das die technischen Vorteile der Verwendung von AI-Video-Präsentatoren für skalierbare Bildungsinhalte erklärt. Dieses Video richtet sich an Unternehmensschulungsleiter und L&D-Profis und nutzt eine professionelle, geschäftsorientierte visuelle Ästhetik mit klaren On-Screen-Infografiken und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Zeigen Sie HeyGens "Voiceover generation"-Funktion, um zu veranschaulichen, wie hochwertige Erzählungen sofort für verschiedene "AI video presenters" produziert werden können, um die Lernretention zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo, das sich an internationale Geschäftsteams und Lokalisierungsspezialisten richtet und die Einfachheit der "multilingual content creation" mit einem "spokesperson avatar video generator" veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und global inklusiv sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Sprachversionen derselben Nachricht, die von einem Avatar übermittelt wird, mit einer anspruchsvollen und klaren Begleitstimme. Betonen Sie HeyGens "Subtitles/captions"-Fähigkeit, indem Sie zeigen, wie mühelos übersetzte Untertitel die globale Reichweite verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sprecher-Avatar-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Text in professionelle Videos mit AI-Sprechern. Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende Inhalte, die Ihre Botschaft zum Ausdruck bringen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Foto-Avatar, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft mit einem sympathischen Sprecher zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihren gewünschten Text ein, und unsere AI wandelt ihn in ein natürlich klingendes Voiceover um, das perfekt mit Ihrem gewählten AI-Sprecher synchronisiert ist. Keine Notwendigkeit für Aufnahmestudios.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit ansprechenden Hintergründen, fügen Sie Ihr Logo für das Branding hinzu und integrieren Sie Musik oder Stockmedien aus Vorlagen, um eine polierte und professionelle Produktion zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Vorschau Ihrer Kreation, dann exportieren Sie Ihr hochwertiges AI-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verbreitung über alle Ihre Plattformen und Zielgruppen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensrate beim Training

.

Setzen Sie AI-Sprecher-Videos ein, um wirkungsvolle Schulungsmodule zu liefern, die das Verständnis der Lernenden und die Wissensbehaltung effizient verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erzeugt HeyGen hochrealistische AI-Avatare?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatar-Generator-Technologie, um hochrealistische AI-Avatare zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, professionelle Inhalte mit einem Sprecher-Avatar-Video-Generator zu produzieren. Dies umfasst Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare und lebensechter sprechender Köpfe direkt aus Ihren Eingaben, um hochwertige AI-Avatar-Videos zu gewährleisten.

Was gewährleistet die präzise Lippen-Synchronisation in HeyGens AI-Video-Präsentationen?

HeyGen verwendet ausgeklügelte AI-Algorithmen, um eine präzise Lippen-Synchronisation für alle AI-Video-Präsentationen zu erreichen, was eine natürliche und ansprechende Wiedergabe von Ihrem Text-zu-Video-AI-Skript sicherstellt. Dies garantiert ein nahtloses und glaubwürdiges Seherlebnis für Ihr Publikum, das den professionellen Standards eines AI-Video-Generators entspricht.

Kann HeyGen mehrsprachige Inhalte mit vielfältigen Voice-Cloning-Optionen erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt umfangreiche mehrsprachige Inhaltserstellungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, AI-Videos in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Die fortschrittliche Voice-Cloning-Technologie ermöglicht vielfältige Voiceovers für AI-Sprecher-Inhalte und erleichtert eine wirklich globale Reichweite Ihrer Botschaft.

Welche Funktionen machen HeyGen über die Videoerstellung hinaus zu einem vielseitigen AI-Video-Generator?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess, indem es eine umfassende Suite von Funktionen über die grundlegende Text-zu-Video-AI-Generierung hinaus bietet. Dazu gehört eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen, AI-Video-Präsentatoren und Branding-Kontrollen, die die Inhaltserstellung optimieren und die traditionellen Videoproduktionskosten erheblich senken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo