Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für Kleinunternehmer und Marketingmanager, das zeigt, wie man eine "Sonderedition"-Produktlinie mit einer eindrucksvollen visuellen Geschichte einführt. Das Video sollte einen modernen und energetischen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine professionelle und begeisterte Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, und die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Funktion demonstrieren, um Ideen effizient in polierte Inhalte zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein detailliertes 90-sekündiges Anleitungsvideo für Technologielehrer und Softwaretrainer, das zeigt, wie man eine neue, komplexe Funktion innerhalb einer Softwareanwendung einrichtet und nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein und animierte Grafiken dort enthalten, wo es angebracht ist, mit einem ruhigen und autoritativen Ton eines HeyGen AI-Avatars, der die Schritte erklärt, ergänzt durch klare Untertitel für Barrierefreiheit, und HeyGen als leistungsstarken AI-Videoersteller hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video für Eventplaner und Gemeinschaftsorganisatoren, das sich darauf konzentriert, eine einzigartige, besondere Veranstaltungseinladung zu erstellen, die heraussticht. Verwenden Sie einen lebendigen und ansprechenden visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen AI-Stimme, um die Zuschauer zu führen. Das Video sollte die umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek von HeyGen als Online-Videoeditor hervorheben, die es einfach macht, fesselnde Inhalte ohne umfangreiche Designkenntnisse zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges technisches Erklärvideo für Entwickler und Technikbegeisterte, das die Feinheiten der Funktionsweise eines neuen AI-Algorithmus erklärt. Die visuelle Präsentation muss informativ und detailliert sein, mit High-Tech-Visuals und präziser, klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte für das optimale Teilen auf Plattformen und verwenden Sie die Untertitel-Funktion, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln, und positionieren Sie es als fortschrittliche Videobearbeitungssoftware für technische Inhalte.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sonderedition Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Sonderedition-Videos mit unserem intuitiven Online-Videoeditor. Nutzen Sie AI-Tools und anpassbare Optionen, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen wählen, um Ihre Kreation zu starten.
2
Step 2
Inhalte generieren
Verwandeln Sie Ihre Ideen in fesselnde Szenen, indem Sie einfach Ihr Skript einfügen und unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion nutzen.
3
Step 3
AI-Erweiterungen hinzufügen
Erwecken Sie Ihre Erzählung mit realistischer AI-Voiceover-Generierung zum Leben, die perfekt mit Ihren visuellen Inhalten synchronisiert ist.
4
Step 4
Abschließen und teilen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft mit automatischen Untertiteln und Bildunterschriften klar ist, und exportieren Sie dann Ihr poliertes Video für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Inspirierende Motivationsinhalte erstellen

Entwickeln Sie kraftvolle, spezielle Edition-Motivationsvideos, die tief bei Ihrem Publikum ankommen und Engagement und positive Wirkung fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoersteller und Online-Videoeditor, der Text in professionelle Videos verwandelt. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Benutzern, mühelos überzeugende Inhalte zu erstellen, wodurch komplexe Videobearbeitungssoftware der Vergangenheit angehört.

Kann ich AI-Avatare und benutzerdefinierte Stimmen in meinen HeyGen-Videos verwenden?

Absolut! HeyGen nutzt ausgeklügelte AI-Avatare, um Ihre Skripte mit realistischen Ausdrücken und Gesten zum Leben zu erwecken. Sie können auch hochwertige AI-Voiceover direkt innerhalb der Plattform erzeugen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farbschemata in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch verschiedene Videovorlagen nutzen und dynamische Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videos, die für soziale Medien optimiert sind?

Ja, HeyGen bietet Werkzeuge zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind. Passen Sie Ihre Inhalte einfach für verschiedene Kanäle an und nutzen Sie unsere kreative Engine, um ansprechende Social-Media-Videos zu produzieren, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums erregen.

