Erstellen Sie ein 1-minütiges Tutorial, das zeigt, wie neue Benutzer schnell ihren ersten "Spa Resort Video Maker"-Inhalt mithilfe der Funktion "Text-zu-Video aus Skript" generieren können. Das Video sollte saubere, instruktive Visuals mit ruhiger Hintergrundmusik haben, ergänzt durch eine klare, professionelle Stimme, die Marketingassistenten durch den ersten Einrichtungs- und Inhaltsgenerierungsprozess führt.

Video Generieren