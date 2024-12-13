Ein 90-sekündiges Anleitungsvideo wird für IT- und Compliance-Manager benötigt, das klar demonstriert, wie ein AI-Video-Maker die Erstellung von SOX-Compliance-Video-Inhalten erheblich vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und präzisem On-Screen-Text, um komplexe Arbeitsabläufe zu verdeutlichen, alles untermalt von einem klaren Voiceover. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird unverzichtbar sein, um genaue Erklärungen technischer Prozesse und Richtlinien effizient zu generieren.

