HeyGen vereinfacht die Produktion von Schulungs- und Einarbeitungsinhalten, indem es vielseitige Werkzeuge wie realistische AI-Avatare und leistungsstarke mehrsprachige Unterstützung bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Workflow-Dokumentation und SOP-Schulungsvideos für ein globales Publikum zugänglich und effektiv sind, was erheblich Zeit bei der Inhaltserstellung spart.