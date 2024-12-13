Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo für IT-Teams, das zeigt, wie ein AI SOP-Generator die Erstellung technischer Anleitungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, um die wichtigsten Schritte hervorzuheben, ergänzt durch eine klare AI-Sprachüberlagerung, die direkt aus einem Skript mit der Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird.

Video Generieren