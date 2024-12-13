Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Hausbesitzer richtet, die über Solarenergie nachdenken. Dieses Video sollte helle, optimistische Bilder von modernen Häusern mit Solarpanels zeigen, ergänzt durch einen informativen und dennoch ansprechenden Sprechertext. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren, und zeigen Sie die Vorteile eines nachhaltigen Lebensstils und Kosteneinsparungen auf. Verwenden Sie die Voiceover-Generierung für einen professionellen Klang.

