Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Kurzvideo für umweltbewusste Verbraucher, das die erheblichen Umweltvorteile des Wechsels zu Solarenergie hervorhebt. Stellen Sie sich einen sauberen, modernen visuellen Stil mit animierten Grafiken erneuerbarer Energien vor und ein kurzes, wirkungsvolles Skript, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript konvertiert wurde und eine grünere Zukunft durch kluge Energieentscheidungen betont und zeigt, wie einfach man ein Solarvideo erstellen kann.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für potenzielle Kunden, die neugierig auf den Solarinstallationsprozess sind, und entmystifizieren Sie jeden Schritt von der Beratung bis zur Aktivierung. Der visuelle Stil sollte klar und professionell sein, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen verwendet werden, um einen reibungslosen, effizienten Prozess zu veranschaulichen, gepaart mit einem ruhigen, instruktiven Ton, der komplexe Installationsvideos zugänglich macht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 15-Sekunden-Marketingvideo, das sich an Solarinstallationsunternehmen richtet, die neue Kunden gewinnen und ihre Online-Präsenz stärken möchten. Dieses schnelle, wirkungsvolle Stück sollte einen selbstbewussten KI-Avatar zeigen, der eine überzeugende Botschaft übermittelt, und HeyGens KI-Avatare für einen professionellen und modernen Look nutzen, mit einem Fokus auf schnellen Vorteilen und einem starken Aufruf zum Handeln für soziale Medien.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Solarinstallations-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marketingvideos für Ihr Solarunternehmen. Gewinnen Sie neue Kunden und präsentieren Sie Ihre Installationen mit KI-gestützter Videoproduktion.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt mit einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Videovorlage, die speziell für Solarunternehmen entwickelt wurde. Dies bietet eine professionelle Grundlage, spart Ihnen Zeit und sorgt für ein poliertes Erscheinungsbild Ihrer Marketingvideos.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und KI-Sprachübertragung hinzu
Fügen Sie einfach Ihr Textskript, Bilder und Videoclips hinzu. Unsere KI generiert automatisch eine natürlich klingende Sprachübertragung für Ihr Video, die Ihre Botschaft zum Leben erweckt, ohne dass Sie selbst Audio aufnehmen müssen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding und Ihre visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo Ihres Unternehmens, Ihren Markenfarben und spezifischen visuellen Elementen. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos mit Ihrer Markenidentität und einem professionellen Erscheinungsbild übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Solarvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihr neues Solarinstallationsvideo über soziale Medien, um neue Kunden zu gewinnen und die Vorteile von Solarenergie hervorzuheben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Installationsschulungsvideos

Erstellen Sie klare, ansprechende Installations- oder Schulungsvideos für Teams und Kunden, um das Verständnis und die Beibehaltung von Solarprozessen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Solarinstallationsvideos zu erstellen?

HeyGens KI-Videoersteller vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Solarinstallationsvideos, vom Skript bis zum Bildschirm. Nutzen Sie eine Vielzahl von Videovorlagen und KI-Avataren, um effizient überzeugende Marketingvideos für Ihr Solarunternehmen zu erstellen und mühelos neue Kunden zu gewinnen.

Bietet HeyGen Optionen für konsistentes Branding in meinen Solarmarketingvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten einfach in alle Ihre Marketingvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild Ihrer Solarvideos, stärkt Ihre Markenidentität und baut Vertrauen bei potenziellen Kunden auf.

Welche KI-Tools bietet HeyGen zur Verbesserung der Solarvideoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Tools für nahtlose Text-zu-Video-Generierung und realistische Sprachgenerierung, um Ihre Skripte in dynamische Solarvideos zu verwandeln. Sie können auch KI-Avatare verwenden, um Informationen klar zu präsentieren, was Ihren Videoeditor-Workflow erheblich vereinfacht und die Effizienz verbessert.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Social-Media-Videos zur Förderung von Solarenergie helfen?

Absolut, HeyGen ist ideal für Social-Media-Video-Marketing und ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle kurze Marketingvideos über die Umweltvorteile und Kosteneinsparungen von Solarenergie zu erstellen. Passen Sie Inhalte einfach mit Größenanpassungen für verschiedene Plattformen an, um neue Kunden zu gewinnen und Ihre Botschaft effektiv zu verbreiten.

