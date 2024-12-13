Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo, das eine spezifische Softwarefunktion demonstriert und sich an vielbeschäftigte IT-Profis richtet, die schnelle Lösungen benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und direkt sein, mit Bildschirmaufnahmen, die durch animierte Untertitel für Klarheit verbessert werden, und einer energetischen, von AI generierten Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Sprachübertragungs- und Untertitel-/Caption-Funktionen, um diesen technischen Leitfaden zu optimieren.

