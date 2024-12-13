Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und einzigartige Stile in Ihre Videodokumentation zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle erstellten Videos das professionelle Image Ihres Unternehmens und die Konsistenz in allen Schulungsmaterialien beibehalten.