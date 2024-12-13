Software-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungen

Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit AI-Trainingsvideos, indem Sie ansprechende Inhalte aus Text-zu-Video-Skripten in Minuten generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video speziell für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die Kernwerte einführt. Dieses Video sollte einen professionellen und warmen visuellen Stil annehmen, mit sanfter Beleuchtung und Elementen des Unternehmensbrandings, und durch HeyGens Sprachgenerierung einen ruhigen und beruhigenden Ton erzeugen, um Klarheit und Wärme zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Content-Ersteller richtet und zeigt, wie bestehende Dokumentationen schnell in ansprechende Videoinhalte umgewandelt werden können, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird. Die visuelle Präsentation muss sauber und informativ sein, mit klaren Anmerkungen des Umwandlungsprozesses, ergänzt durch eine einfache Sprachübertragung, die die Effizienz der Nutzung einer Skriptbibliothek für die schnelle Inhaltserstellung hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein fesselndes 90-sekündiges Bildungsvideo für fortgeschrittene Lernende, das komplexe Programmierkonzepte aufschlüsselt. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und interaktiv sein, mit animierten Diagrammen und einem charismatischen sprechenden Kopf, alles mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen erstellt, um eine visuell reiche und leicht verständliche Erklärung zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Software-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos mit AI, um Ihr Mitarbeiter-Onboarding und Ihre Dokumentation zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Schulungsskripts oder wählen Sie aus einer Reihe anpassbarer Vorlagen, um Ihre Videoproduktion zu starten. Unser AI-Video-Generator hilft Ihnen, Ihre Inhalte schnell zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen AI-Avataren, die als Ihre Präsentatoren fungieren. Diese sprechenden Köpfe verleihen einen menschlichen Touch, ohne dass eine Kamera benötigt wird.
3
Step 3
Wählen Sie Zugänglichkeit und Überprüfung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulungsinhalte inklusiv sind, indem Sie Untertitel/Untertitel automatisch generieren. Überprüfen Sie Ihr Video auf Genauigkeit, um schnelle Aktualisierungen bei Bedarf einfach durchzuführen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulungsvideos
Rendern Sie Ihr fertiges Schulungsvideo mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte einfach für Mitarbeiter-Schulungen und Onboarding auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Software-How-To-Clips

.

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips für spezifische Softwarefunktionen oder Mikro-Lernmodule.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich meine Schulungsvideos mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare und sprechende Köpfe in Ihre Schulungsvideos zu integrieren, wodurch die Inhalte ansprechender und persönlicher werden, ohne dass ein Kamerateam benötigt wird. Dieser leistungsstarke AI-Video-Generator verwandelt Ihren Text in fesselnde visuelle Darstellungen und bietet Ihrem Publikum eine dynamische Präsentation.

Welche anpassbaren Vorlagen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek an anpassbaren Vorlagen und Szenen, um Ihnen den schnellen Start Ihrer Videoprojekte zu erleichtern, von Software-Trainingsvideo-Generator-Inhalten bis hin zu Onboarding. Sie können Ihre Videos einfach mit Ihrem Logo und Ihren Farben branden, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild über alle Ihre Inhalte hinweg zu gewährleisten, indem Sie unsere generative AI-Plattform nutzen.

Kann HeyGen Textskripte in hochwertige Schulungsvideos umwandeln?

Absolut. HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Generator verwandelt Ihre geschriebenen Skripte in überzeugende Videoinhalte mit professionellen AI-Sprachgenerator-Funktionen. Dies macht die Erstellung umfassender AI-Trainingsvideos und Videodokumentationen effizient und skalierbar.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Aktualisierung von Videodokumentationen?

HeyGen vereinfacht die Aktualisierung Ihrer Videodokumentationen erheblich, indem es einfache Aktualisierungen Ihrer bestehenden Videos ermöglicht, ohne dass eine Neuaufnahme von Grund auf erforderlich ist. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter-Schulungs- und Onboarding-Inhalte mit minimalem Aufwand aktuell und relevant bleiben, indem ein effizienter Video-Generator genutzt wird.

