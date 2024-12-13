HeyGen vereinfacht die Aktualisierung Ihrer Videodokumentationen erheblich, indem es einfache Aktualisierungen Ihrer bestehenden Videos ermöglicht, ohne dass eine Neuaufnahme von Grund auf erforderlich ist. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter-Schulungs- und Onboarding-Inhalte mit minimalem Aufwand aktuell und relevant bleiben, indem ein effizienter Video-Generator genutzt wird.