Software-Setup-Video-Generator für einfache Anleitungen

Optimieren Sie die Videoproduktion mit HeyGens KI-Video-Generator, der Text-zu-Video aus Skripten für wirkungsvolle Anleitungen nutzt.

Erstellen Sie eine prägnante 1-minütige Videoanleitung für neue Softwarebenutzer, die die Ersteinrichtung einer komplexen Anwendung demonstriert. Verwenden Sie einen professionellen und einladenden visuellen Stil mit klarer, positiver Erzählung. Dieses Video sollte HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um eine detaillierte Erklärung zu generieren, und einen freundlichen KI-Avatar einbinden, der die Benutzer durch jeden Schritt führt, um ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ausführliches 2-minütiges Anleitungsvideo für IT-Administratoren, das die Schritt-für-Schritt-Installationsprozesse für zwei verschiedene Versionen einer kritischen Unternehmenssoftware vergleicht. Der visuelle Stil sollte technisch und sehr informativ sein, mit präzisen Bildschirmdemonstrationen und einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um komplexe Informationen klar zu präsentieren, und fügen Sie umfassende Untertitel für Barrierefreiheit und detaillierte Referenzen hinzu.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein problemlösendes 90-Sekunden-Video für Benutzer, die häufige Einrichtungsprobleme mit einem KI-gestützten Tool beheben. Der visuelle und akustische Stil sollte einfühlsam, aber klar und lösungsorientiert sein, und die Zuschauer durch Diagnose-Schritte und Lösungen führen. Dieses Video kann HeyGens KI-Avatare effektiv nutzen, um Erklärungen mit menschlicher Note zu liefern, und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden, um spezifische Fehlermeldungen oder Konfigurationen zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 75-Sekunden-Marketingvideo, das sich an Produktmanager und Content-Ersteller richtet und die Vorteile der Nutzung eines Software-Setup-Video-Generators zur Optimierung ihrer Content-Workflows zeigt. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit einem energetischen, überzeugenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um schnell überzeugende Erzählungen zu generieren, und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um die Ausgabe für verschiedene Marketingkanäle zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Software-Setup-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie ansprechende, Schritt-für-Schritt-Installationsvideos effizient mit KI-gestützten Tools. Erstellen Sie professionelle Software-Setup-Anleitungen schnell und präzise, um eine klare Kommunikation für Ihre Benutzer zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres detaillierten Skripts für die Softwareinstallation. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten wird dann Ihre Anweisungen in überzeugende visuelle Inhalte umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Setup-Anleitung zu präsentieren. Diese virtuellen Moderatoren bieten eine konsistente und ansprechende Stimme für Ihre Anleitungsinhalte.
3
Step 3
Anpassung und Branding anwenden
Personalisieren Sie Ihr Video mit relevanten Medien, wie Screenshots oder Bildschirmaufnahmen. Nutzen Sie unsere Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um eine vollständige Anpassung für ein professionelles und markengerechtes Erscheinungsbild zu ermöglichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Erstellen Sie Ihr fertiges Software-Setup-Video mit automatisch hinzugefügten Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit. Exportieren Sie Ihre Anleitung in verschiedenen Formaten, optimiert für nahtloses Teilen und Kundensupport.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Social-Media-Setup-Tipps

.

Erstellen Sie prägnante, ansprechende Videoclips für soziale Medien, die schnelle Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Software-Installation bieten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Vereinfacht HeyGen die Erstellung von Software-Setup-Videos und ansprechenden Videoanleitungen?

Ja, HeyGen verwandelt komplexe Anweisungen in klare, Schritt-für-Schritt-Installationsvideos und ansprechende Videoanleitungen mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie. Dieser leistungsstarke Software-Setup-Video-Generator vereinfacht die Erstellung umfassender Tutorials und macht technische Inhalte zugänglich und professionell.

Welche KI-gestützten Tools bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-gestützte Tools, darunter realistische KI-Avatare und robuste Text-zu-Video-Funktionen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu beschleunigen. Als führender KI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, hochwertige Videos aus Skripten mit minimalem Aufwand zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen das Branding anpassen und die Videoproduktions-Workflows optimieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen mit Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Dies hilft, die Videoproduktions-Workflows zu optimieren und konsistente und professionelle Ergebnisse über alle Ihre Videoressourcen hinweg zu erzielen.

Wie verbessert HeyGens Text-zu-Video-Funktion die Videobearbeitung und skriptbasierte Inhalte?

HeyGens innovative Text-zu-Video-Funktion befähigt Benutzer, geschriebene Skripte direkt in überzeugende Videoinhalte umzuwandeln, was Ihre gesamte Videobearbeitungserfahrung erheblich verbessert. Diese Fähigkeit, kombiniert mit der dynamischen Sprachgenerierung, vereinfacht den gesamten Prozess von Skript zu Bildschirm für verschiedene Anwendungen.

