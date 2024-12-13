AI-Video-Generator für beeindruckende Software-Release-Videos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Software-Release-Videos. Nutzen Sie "Vorlagen & Szenen" für ein jedes Mal perfektes Erscheinungsbild.

361/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das auf kleine Geschäftsinhaber zugeschnitten ist, die schnelle Inhaltslösungen suchen. Es sollte einen professionellen und unkomplizierten visuellen Stil mit einer klaren, freundlichen Stimme haben. Dieser AI-Video-Generator-Inhalt sollte vollständig durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden, um den Erstellungsprozess zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das sich an Mitarbeiter für ein bedeutendes Software-Update richtet. Verwenden Sie einen sauberen, unternehmerischen visuellen Stil mit einem beruhigenden Audioton, um Klarheit durch HeyGens automatisch generierte Untertitel zu gewährleisten und effektives Video-Storytelling innerhalb der Organisation zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo für potenzielle Nutzer vor, die neue AI-Tools evaluieren. Der visuelle Stil sollte futuristisch und hochgradig ansprechend sein, unterstützt von dynamischem Audio. Verwenden Sie HeyGens realistische AI-Avatare, um die hochmodernen Fähigkeiten der AI-gestützten Videoproduktion zu demonstrieren und Innovation hervorzuheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Software-Release-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Software-Release-Videos. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Produktankündigungen mit einem AI-Video-Generator zu erstellen, anzupassen und zu teilen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Video, indem Sie Ihr Ankündigungsskript schreiben und unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen oder aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen wählen, um Ihr Projekt schnell zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Softwareveröffentlichung zu präsentieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie relevante Visuals aus unserer umfangreichen Mediathek integrieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers und Branding hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers für Ihr Skript mit unserer fortschrittlichen Voiceover-Generierung. Wenden Sie das einzigartige Logo und die Farbschemata Ihrer Marke an, um visuelle Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Release-Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit synchronisierten Untertiteln und nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um es in Ihrem bevorzugten Format herunterzuladen und sofort auf allen Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Training für Softwarefunktionen

.

Entwickeln Sie ansprechende Schulungsvideos für neue Softwarefunktionen, um sicherzustellen, dass Nutzer Updates leicht verstehen und Informationen behalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für das Marketing?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Textskripte in fesselnde Marketingvideos zu verwandeln, indem es fortschrittliche AI-Videoerzeugung nutzt. Unsere Plattform bietet AI-Avatare und realistische Voiceovers, die den gesamten Video-Storytelling-Prozess für kreative Profis vereinfachen.

Kann HeyGen vielfältige Videoinhalte wie Erklär- oder Produktvideos erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an Videovorlagen, die für verschiedene Zwecke entwickelt wurden, einschließlich überzeugender Erklärvideos und dynamischer Produktvideo-Präsentationen. Sie können diese Vorlagen anpassen, um perfekt zu Ihren Videoerstellungs- und Markenbotschaftsbedürfnissen zu passen.

Welche Art von AI-Avataren und Voiceovers bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, professionelle und ansprechende AI-gestützte Videoinhalte zu erstellen. Sie können aus verschiedenen Stilen wählen, um die einzigartige Stimme und visuelle Identität Ihrer Marke zu treffen.

Wie kann HeyGen meinen Videoproduktions-Workflow mit AI verbessern?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der die Effizienz in Ihrem Videoerstellungs-Workflow erheblich steigert. Er ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle AI-Videos mit Funktionen wie Text-zu-Video AI zu produzieren, wodurch wertvolle Zeit und Ressourcen gespart werden, während die kreative Qualität Ihrer Projekte erhalten bleibt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo