Software-Onboarding-Video-Generator für nahtloses Benutzerschulung

Erstellen Sie mühelos professionelle Onboarding-Videos ohne erforderliche Fähigkeiten, indem Sie Skripte mit HeyGens Text-to-Video aus Skript in ansprechende Inhalte verwandeln.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Software-Nutzer, das speziell auf Kleinunternehmer abzielt, die von komplexen Setups überwältigt sind. Dieses Video sollte einen klaren, freundlichen visuellen Stil mit animierten Elementen aufweisen, die die Nutzer Schritt für Schritt anleiten, begleitet von einer begeisterten und leicht verständlichen Stimme. Zeigen Sie, wie ein "Software-Onboarding-Video-Generator" die anfängliche Lernkurve vereinfacht, sodass es sich anfühlt, als wären "keine Fähigkeiten erforderlich", um loszulegen. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre schriftlichen Anweisungen mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwerfen Sie ein professionelles 45-sekündiges "Mitarbeiter-Onboarding"-Video, das sich an HR-Manager richtet und die Unternehmenskultur und Kernwerte neuen Mitarbeitern vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit sanften Farben und professionellen Grafiken, ergänzt durch eine ruhige und beruhigende Stimme. Betonen Sie die Effizienz der Erstellung solcher Inhalte mit einem "AI-Video-Generator", um den Prozess zu optimieren. Das Video muss HeyGens "AI-Avatare" prominent präsentieren, um wichtige Botschaften zu übermitteln und eine persönliche Note zu verleihen, ohne dass ein Live-Moderator erforderlich ist.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges "Onboarding-Video-Maker"-Tutorial für Customer-Success-Teams, um Nutzern zu helfen, eine neue Produktfunktion zu navigieren, mit dem Ziel, "Churn zu reduzieren", indem sofortiger Mehrwert geboten wird. Dieses schnelle Video sollte lebendige Farben und schnelle Übergänge nutzen, unterstützt von einem energetischen, inspirierenden Hintergrundmusikstück. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit der Erstellung hervor. Erstellen Sie dies, indem Sie eine der HeyGen "Vorlagen & Szenen" anpassen, um bestehende Designs schnell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
Erstellen Sie eine personalisierte 60-sekündige Produktpräsentation für Marketing-Teams, die fortschrittliche Funktionen einer neuen Anwendung zeigt und "volle Anpassbarkeit" fördert, um Nischenvorteile hervorzuheben. Die visuelle Präsentation sollte elegant und interaktiv sein, mit benutzerdefinierten Branding-Elementen und einer professionellen, anspruchsvollen "AI-generierten Voiceover", die an den Ton der Marke angepasst werden kann. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Voiceover-Generierung" eine hochwertige Audio-Narration ohne externe Talente gewährleistet und den "Onboarding-Video-Creator" wirklich vielseitig macht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Software-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos für Mitarbeiter oder Kunden mit AI-gestützten Tools, um Verständnis und Behaltensquote zu verbessern.

Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Skripts oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen, um Ihre Onboarding-Botschaft schnell zu skizzieren.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Onboarding-Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert und es für Ihre neuen Nutzer oder Mitarbeiter ansprechend und nachvollziehbar macht.
Verfeinern Sie mit benutzerdefinierten Elementen
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie benutzerdefiniertes Branding, Hintergrundmusik und animierte Charaktere hinzufügen, um Ihre Schulungsvideos dynamisch und einprägsam zu gestalten.
Exportieren und verteilen
Erstellen Sie Ihre fertiggestellten Onboarding-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen und teilen Sie sie mühelos auf Ihren bevorzugten Plattformen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Videoproduktion

Produzieren Sie schnell professionelle Software-Onboarding-Videos in Minuten mit AI, eliminieren Sie komplexe Produktionsprozesse und sparen Sie wertvolle Zeit.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender und anpassbarer Onboarding-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, vollständig angepasste Onboarding-Videos mit einer Vielzahl von Videovorlagen und animierten Charakteren zu gestalten. Sie können unsere realistischen AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft zu übermitteln und ein professionelles und kreatives Onboarding-Videoerlebnis zu gewährleisten.

Ist es schwierig, professionelle Onboarding-Videos mit HeyGen zu erstellen?

Überhaupt nicht. HeyGens intuitiver AI-Video-Generator vereinfacht den Prozess, sodass jeder professionelle Onboarding-Videos erstellen kann, ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen kann es in ein überzeugendes Video mit AI-generierten Voiceovers verwandeln.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Software-Onboarding und Schulungen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung effektiver Software-Onboarding-Videos und Schulungsinhalte, um Churn zu reduzieren, indem klare Anweisungen bereitgestellt werden. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Skripte schnell in hochwertige Videos zu verwandeln und so ein konsistentes und skalierbares Mitarbeiter-Onboarding zu gewährleisten.

Kann HeyGen Onboarding-Videos personalisieren und branden?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Onboarding-Videos integrieren können. Sie können auch AI-Avatare nutzen und Untertitel hinzufügen, um eine einfache Lokalisierung zu ermöglichen und Ihre Inhalte global zugänglich und personalisiert zu machen.

