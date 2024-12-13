Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Software-Nutzer, das speziell auf Kleinunternehmer abzielt, die von komplexen Setups überwältigt sind. Dieses Video sollte einen klaren, freundlichen visuellen Stil mit animierten Elementen aufweisen, die die Nutzer Schritt für Schritt anleiten, begleitet von einer begeisterten und leicht verständlichen Stimme. Zeigen Sie, wie ein "Software-Onboarding-Video-Generator" die anfängliche Lernkurve vereinfacht, sodass es sich anfühlt, als wären "keine Fähigkeiten erforderlich", um loszulegen. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre schriftlichen Anweisungen mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Video Generieren