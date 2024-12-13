Software-Onboarding-Video-Generator für nahtloses Benutzerschulung
Erstellen Sie mühelos professionelle Onboarding-Videos ohne erforderliche Fähigkeiten, indem Sie Skripte mit HeyGens Text-to-Video aus Skript in ansprechende Inhalte verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwerfen Sie ein professionelles 45-sekündiges "Mitarbeiter-Onboarding"-Video, das sich an HR-Manager richtet und die Unternehmenskultur und Kernwerte neuen Mitarbeitern vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit sanften Farben und professionellen Grafiken, ergänzt durch eine ruhige und beruhigende Stimme. Betonen Sie die Effizienz der Erstellung solcher Inhalte mit einem "AI-Video-Generator", um den Prozess zu optimieren. Das Video muss HeyGens "AI-Avatare" prominent präsentieren, um wichtige Botschaften zu übermitteln und eine persönliche Note zu verleihen, ohne dass ein Live-Moderator erforderlich ist.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges "Onboarding-Video-Maker"-Tutorial für Customer-Success-Teams, um Nutzern zu helfen, eine neue Produktfunktion zu navigieren, mit dem Ziel, "Churn zu reduzieren", indem sofortiger Mehrwert geboten wird. Dieses schnelle Video sollte lebendige Farben und schnelle Übergänge nutzen, unterstützt von einem energetischen, inspirierenden Hintergrundmusikstück. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit der Erstellung hervor. Erstellen Sie dies, indem Sie eine der HeyGen "Vorlagen & Szenen" anpassen, um bestehende Designs schnell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
Erstellen Sie eine personalisierte 60-sekündige Produktpräsentation für Marketing-Teams, die fortschrittliche Funktionen einer neuen Anwendung zeigt und "volle Anpassbarkeit" fördert, um Nischenvorteile hervorzuheben. Die visuelle Präsentation sollte elegant und interaktiv sein, mit benutzerdefinierten Branding-Elementen und einer professionellen, anspruchsvollen "AI-generierten Voiceover", die an den Ton der Marke angepasst werden kann. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Voiceover-Generierung" eine hochwertige Audio-Narration ohne externe Talente gewährleistet und den "Onboarding-Video-Creator" wirklich vielseitig macht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Engagement der Software-Nutzer.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung der Nutzer, indem Sie wirkungsvolle, AI-gesteuerte Software-Onboarding-Videos erstellen, die neue Nutzer fesseln und informieren.
Beschleunigen Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Erstellen Sie schnell eine große Anzahl vielfältiger Software-Onboarding-Videos und erreichen Sie mühelos alle neuen Nutzer, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Sprache.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender und anpassbarer Onboarding-Videos helfen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, vollständig angepasste Onboarding-Videos mit einer Vielzahl von Videovorlagen und animierten Charakteren zu gestalten. Sie können unsere realistischen AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft zu übermitteln und ein professionelles und kreatives Onboarding-Videoerlebnis zu gewährleisten.
Ist es schwierig, professionelle Onboarding-Videos mit HeyGen zu erstellen?
Überhaupt nicht. HeyGens intuitiver AI-Video-Generator vereinfacht den Prozess, sodass jeder professionelle Onboarding-Videos erstellen kann, ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen kann es in ein überzeugendes Video mit AI-generierten Voiceovers verwandeln.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Software-Onboarding und Schulungen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung effektiver Software-Onboarding-Videos und Schulungsinhalte, um Churn zu reduzieren, indem klare Anweisungen bereitgestellt werden. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Skripte schnell in hochwertige Videos zu verwandeln und so ein konsistentes und skalierbares Mitarbeiter-Onboarding zu gewährleisten.
Kann HeyGen Onboarding-Videos personalisieren und branden?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Onboarding-Videos integrieren können. Sie können auch AI-Avatare nutzen und Untertitel hinzufügen, um eine einfache Lokalisierung zu ermöglichen und Ihre Inhalte global zugänglich und personalisiert zu machen.