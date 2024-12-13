Software für Bildungs-Videoproduktion: Erstellen Sie ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos Bildungsinhalte mit AI-Avataren und Drag-and-Drop-Videobearbeitungstools für wirkungsvolle Tutorials.

530/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo für Fachexperten, die Wissen schnell verbreiten müssen. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit klarem Datenvisualisierung und minimaler, wirkungsvoller Animation, präsentiert von einer autoritativen, aber zugänglichen AI-Avatar-Stimme. Zeigen Sie, wie mühelos Text-zu-Video aus einem Skript geschriebenen Inhalt in fesselnde Bildungserzählungen umwandeln kann, indem AI-Avatare für die Präsentation genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Trainingsmodul für Unternehmensschulungen und Instruktionsdesigner, das die ausgeklügelten Möglichkeiten illustriert, wie sie Videos für unterschiedliche Lernstile anpassen können. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert und informativ sein, mit dynamischen Szenenwechseln und professioneller Sprachgenerierung, die die Aufmerksamkeit fesselt. Betonen Sie den Vorteil der klaren Sprachgenerierung und automatisch generierter Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Lernverständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 40-sekündiges Erklärvideo für technische Ausbilder und E-Learning-Entwickler, das komplexe Themen zugänglich und visuell ansprechend macht. Der visuelle Stil sollte fesselnd sein, mit animierten Elementen und klaren Bildschirmdemonstrationen, ergänzt durch eine selbstbewusste und artikulierte Sprachübertragung. Konzentrieren Sie sich auf die Nutzung der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Inhalte zu bereichern, und wie das Anpassen des Seitenverhältnisses & Exporte die Anpassungsfähigkeit über verschiedene Plattformen hinweg sicherstellt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Software für Bildungs-Videoproduktion funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bildungsvideos mit leistungsstarken Erstellungs- und Bearbeitungstools, die Lehrer und Pädagogen befähigen, Wissen effektiv zu teilen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die für Bildungsinhalte entwickelt wurden, um einen schnellen Start in Ihre Videoproduktion zu ermöglichen.
2
Step 2
Erstellen Sie Inhalte mit AI
Nutzen Sie leistungsstarke AI-Tools, um sofort ein Video aus Ihrem Bildungsskript zu erstellen, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript verwenden, um Ihre Lektionen zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Branding anwenden und verfeinern
Wenden Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen an, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Farben, um Ihrem Bildungsvideo ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Bildungsvideo, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Qualität, und teilen Sie es mühelos mit Ihren Schülern oder Kollegen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Bildungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Inhalte, in leicht verständliche und ansprechende Bildungsvideos für verbessertes Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen fungiert als intuitives Software-Tool zur Erstellung von Bildungsvideos, das fortschrittliche AI-Tools nutzt, um die Videoproduktion zu vereinfachen. Benutzer können mühelos ansprechende Bildungsvideos aus einem Skript mit AI-Avataren und intelligenter Sprachgenerierung erstellen, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Kann ich Bildungsvideos mit HeyGen umfangreich anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen und leistungsstarke Videobearbeitungstools, um sicherzustellen, dass Ihre Videoproduktion perfekt zu Ihrer Marke und Botschaft passt. Sie können Videos anpassen, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen integrieren, eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen und Szenen für ein wirklich einzigartiges Aussehen anpassen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Lehrer und Pädagogen?

Für Lehrer und Pädagogen bietet HeyGen robuste Tools zur Erstellung überzeugender Tutorials und Bildungsinhalte. Funktionen wie automatische Untertitel, anpassbare Seitenverhältnisse und einfache Exportoptionen machen es einfach, Videolektionen effektiv mit Schülern zu teilen.

Nutzt HeyGen AI-Avatare für professionelle Bildungsinhalte?

Ja, HeyGen ist ein führendes Tool zur Erstellung von Bildungsvideos, das hochwertige AI-Avatare prominent einsetzt, um Ihre Botschaft professionell zu übermitteln. Diese AI-Avatare, zusammen mit der Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, sorgen dafür, dass Ihre Bildungsvideos ansprechend und visuell ansprechend sind, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo