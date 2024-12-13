Software-Demo-Video-Maker für fesselnde Produktdemos

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktvideos mit leistungsstarken Vorlagen und Szenen für beeindruckende Ergebnisse.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das zeigt, wie ein neuer "Software-Demo-Video-Maker" Arbeitsabläufe für B2B-Vertriebsteams optimiert. Der visuelle Stil sollte professionell und ansprechend sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und eingeblendeten Texten, ergänzt durch eine klare und selbstbewusste Tonspur. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um die wichtigsten Vorteile zu erläutern und eine polierte Präsentation der Software-Funktionen zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für technische Support- und Onboarding-Spezialisten: Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das die neue "Integrations"-Funktion Ihres Produkts detailliert beschreibt, mit Fokus auf klaren "Produkt-Demos". Das Video sollte einen informativen und schrittweisen visuellen Stil haben, mit ruhigem, beruhigendem Audio, das die Benutzer durch den Einrichtungsprozess führt. Integrieren Sie HeyGens "Untertitel" zur Verbesserung der Zugänglichkeit und des Verständnisses für alle Zuschauer.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für Produktmanager und Entwickler, das die fortschrittlichen "AI-Funktionen" zeigt, die eine robuste "Demo-Automatisierung" innerhalb Ihrer Plattform ermöglichen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, futuristisch und autoritativ sein, mit dynamischen Grafiken und einer anspruchsvollen musikalischen Untermalung. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren und die Gesamtproduktionsqualität zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Marketingfachleute benötigen eine lebendige 45-sekündige "Produkt-Video-Maker"-Präsentation, die die Einfachheit der Erstellung und des "Teilens von Videos" über verschiedene Plattformen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack, der schnell Aufmerksamkeit erregt. Verwenden Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um die nahtlose Anpassung an verschiedene Social-Media-Kanäle zu demonstrieren und maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Software-Demo-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie die Funktionen Ihres Produkts mühelos in fesselnde Software-Demo-Videos, die Ihr Publikum begeistern und das Verständnis fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen, um die Erstellung Ihres Produkt-Demo-Videos mühelos zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Gestalten Sie die Geschichte Ihres Produkts, indem Sie Ihr Skript eingeben und unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen, um fesselnde Szenen für Ihre Demo zu erstellen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Funktionen
Nutzen Sie die AI-Voiceover-Generierung, um eine klare, natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft perfekt übermittelt wird.
4
Step 4
Teilen Sie Ihre Demo
Exportieren Sie Ihr poliertes Software-Demo-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten und teilen Sie es dann direkt mit Ihrem Publikum über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Software-Training mit AI-Videos

.

Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensleistung, indem Sie dynamische AI-generierte Software-Demo-Videos für effektives Produkttraining und Onboarding erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Demo-Videos mit AI-Funktionen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produkt-Demo-Videos durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, überzeugende Inhalte aus Text-zu-Video-Skripten zu generieren. Unsere AI-Avatare und die robuste Voiceover-Generierung machen den Aufbau fesselnder Produktdemos effizient und professionell.

Welche technischen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen zur Anpassung und zum Teilen von Software-Demo-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche technische Steuerungsmöglichkeiten für das Branding, einschließlich Logo- und Farb-Anpassung, um sicherzustellen, dass Ihre Software-Demo-Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können auch die Anpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Integrationen nutzen, um Ihre polierten Produktvideos problemlos über Plattformen hinweg zu teilen.

Kann HeyGen Teile des Produktionsprozesses von Produkt-Demo-Videos automatisieren?

Ja, HeyGen automatisiert die Demo-Erstellung erheblich durch seine intuitive Plattform, die Vorlagen und AI-Voiceover-Generierung bietet, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. Sie können schnell professionelle Produktdemos erstellen und sogar automatisch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und Zeit zu sparen.

Welche Arten von Produktdemos können mit HeyGens Demo-Tools erstellt werden?

HeyGen dient als vielseitiger Produkt-Demo-Builder, der die Erstellung verschiedener Software-Demos und Marketingvideos ermöglicht. Mit AI-Avataren, einer umfangreichen Medienbibliothek und robusten Text-zu-Video-Funktionen können Sie mühelos überzeugende Animationen und detaillierte Produktpräsentationen erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo