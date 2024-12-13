Software-Demo-Anzeigengenerator: Erstellen Sie ansprechende Demos mit AI

Erzeugen Sie sofort professionelle Produktdemo-Videoanzeigen mit realistischen AI-Sprachübertragungen für maximale Wirkung.

Stellen Sie sich eine dynamische 30-sekündige Videoanzeige vor, die für Kleinunternehmer und Marketingmanager konzipiert ist und zeigt, wie einfach sie überzeugende Videoanzeigen erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen, inspirierenden Geschäftsszenarien, untermalt von einem lebhaften, zeitgenössischen Soundtrack. Die Audioerzählung, geliefert mit einer klaren AI-Stimme, wird die Einfachheit hervorheben, atemberaubende Videoanzeigen zu erstellen, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, die einfachen Text in eine professionelle Anzeige verwandelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein poliertes 45-sekündiges Produktdemo-Video, das sich an Produktmanager und Startups richtet und die Klarheit und Wirkung ihrer Produktpräsentationen betont. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit fließenden Übergängen zwischen Produkt-UI-Aufnahmen und animierten Grafiken, begleitet von einem anspruchsvollen, aber zugänglichen Hintergrundmusikstück. Ein ansprechender AI-Avatar, der HeyGens AI-Avatare-Fähigkeit nutzt, wird die wichtigsten Funktionen und Vorteile erläutern und erklären, wie AI-Sprachübertragungen ihre Demonstrationen mit einem natürlichen, überzeugenden Ton zum Leben erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Anzeigenerstellungsvideo, das auf digitale Vermarkter und E-Commerce-Marken zugeschnitten ist, die ihre Kampagnen skalieren möchten. Visuell wird das Video energisch und vielfältig sein und schnell eine Montage verschiedener Anzeigestile und Branchen zeigen, die die Vielseitigkeit von Marketinginhalten widerspiegeln. Der Ton wird einen energetischen, modernen Pop-Track enthalten, mit einer freundlichen, selbstbewussten AI-Stimme, die erklärt, wie man Inhalte mit AI personalisiert, indem man HeyGens umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen nutzt, um schnell wirkungsvolle Werbekampagnen zu erstellen, die bei bestimmten Zielgruppen Anklang finden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo speziell für Softwareentwickler und SaaS-Unternehmen, das die Effizienz eines Software-Demo-Anzeigengenerators veranschaulicht. Der visuelle Ansatz sollte schnelllebig und illustrativ sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen und eleganter Animation, um die Produktfunktionalität zu demonstrieren, alles untermalt von einem eindrucksvollen, technologiegetriebenen Sounddesign. Eine selbstbewusste, begeisterte Sprachübertragung, angetrieben von HeyGen, wird die Zuschauer durch den nahtlosen Prozess führen, komplexe Softwarefunktionen in ansprechende Produktvideoanzeigen zu verwandeln und die schnelle Inhaltsbereitstellung hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Software-Demo-Anzeigengenerator funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient überzeugende AI-gestützte Videoanzeigen für Ihre Software-Demos und verwandeln Sie Ihre Produktpräsentationen in ansprechende Kampagnen.

Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Skripts oder generieren Sie eines mit AI. Dieses Skript bildet die Grundlage für Ihren "AI Video Ad Maker"-Demo, sodass die Plattform dynamische Visuals aus Ihrem Text mit der Text-zu-Video-Funktion erstellen kann.
Personalisieren Sie mit AI-Stimme
Heben Sie Ihr Software-Demo hervor, indem Sie aus einer Reihe professioneller Stimmen wählen. Nutzen Sie die Sprachübertragungsgenerierung, um fesselnde Erzählungen für Ihre "Produktdemos" zu erstellen und eine klare und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
Fügen Sie Visuals und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr "Produktvideo" mit ansprechenden Medien. Generieren Sie einfach Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement der Zuschauer auf verschiedenen Plattformen zu verbessern.
Exportieren Sie Ihre finale Anzeige
Finalisieren Sie Ihre "Anzeigenerstellung", indem Sie das Seitenverhältnis und die Auflösung optimieren. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Demo-Anzeige perfekt für verschiedene Kanäle geeignet ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktdemos und Erfolge präsentieren

Verwandeln Sie Kundenreferenzen und Produktdemos in überzeugende AI-Videos, die Vertrauen aufbauen und Wert vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Videoanzeigenerstellungsprozess verbessern?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Videoanzeigen, indem es Ihnen ermöglicht, schnell ansprechende AI-Videoanzeigen mit anpassbaren AI-Avataren zu erstellen. Dies vereinfacht den gesamten Prozess, vom Skript bis zum fertigen Video, und macht die anspruchsvolle Anzeigenerstellung für jedermann zugänglich.

Kann ich meine Videoinhalte mit HeyGens AI personalisieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Inhalte mit AI zu personalisieren, indem Sie verschiedene Vorlagen und benutzerdefinierte Branding-Optionen verwenden. Sie können problemlos Ihre Markenelemente wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche Art von Produktvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein idealer Software-Demo-Anzeigengenerator zur Erstellung hochwertiger Produktvideos und ansprechender Tutorials. Sie können komplexe Produktmerkmale in überzeugende visuelle Geschichten verwandeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Engagement fördern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von nutzergenerierten Content-Stil-Videoanzeigen?

Ja, HeyGen ist perfekt für die Erstellung dynamischer UGC-Videoanzeigen, die authentische Anziehungskraft einfangen. Die intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, fesselnde Inhalte zu produzieren, die für verschiedene Social-Media-Plattformen geeignet sind, einschließlich optimierter Formate für eine Instagram-Anzeige.

