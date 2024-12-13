Soft Skills Video Generator: KI-gestütztes Training leicht gemacht

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos für interne Weiterbildungen mit professionellen KI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen ihre Marketingvideos mit einem lebhaften, professionellen visuellen Stil und einer energetischen Stimme vereinfacht. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Inhalte mühelos in ansprechendes Werbematerial für ihre Dienstleistungen zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Video für Content-Ersteller und Social-Media-Manager vor, das eine dynamische, moderne visuelle Ästhetik mit fließenden Übergängen und einem konversationellen AI-Avatar bietet. Dieses Video würde demonstrieren, wie einfach sie ihre Social-Media-Videos und die gesamte Content-Erstellung verbessern können, ohne vor der Kamera erscheinen zu müssen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Video, das sich an HR- und L&D-Profis richtet und einen klaren, instruktiven und professionellen visuellen Stil mit einer freundlichen Stimme präsentiert. Heben Sie die Fähigkeit von HeyGen hervor, Schulungsvideoinhalte zu erstellen, die sich speziell auf Soft Skills konzentrieren, indem Untertitel/Captions genutzt werden, um maximale Zugänglichkeit und Verständnis für alle Lernenden zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Video für Produktmanager oder Vertriebsteams, das neue Funktionen vorstellt und einen eleganten, sauberen und demonstrativen visuellen Stil mit animierten Grafiken und einer prägnanten Stimme verwendet. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen die Erstellung von ausgefeilten Produkt-Erklärvideos vom Konzept bis zum finalen Export vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Soft Skills Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Soft Skills-Schulungsvideos mit KI. Verwandeln Sie Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte mit realistischen KI-Avataren und anpassbarem Branding.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie den Dialog für Ihr Soft Skills-Training. Unsere Plattform nutzt Ihre Text-zu-Video-Eingabe aus dem Skript, um den gesprochenen Inhalt für Ihr Video zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller KI-Avatare, die als Präsentator oder Charakter in Ihrem Soft Skills-Schulungsvideo auftreten sollen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen & Szenen auswählen und Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um Ihre Unternehmensidentität widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Soft Skills-Video und nutzen Sie die Optionen zur Größenanpassung & zum Export, um es für nahtloses Teilen auf jeder Plattform vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle motivierende Inhalte

Erzeugen Sie überzeugende Motivationsvideos, die Individuen stärken, positive Denkweisen fördern und wichtige Soft Skills-Prinzipien effektiv verstärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Inhaltserstellung für Marketing und soziale Medien vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung, indem es Ihnen ermöglicht, hochwertige Marketing- und Social-Media-Videos mit KI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von Vorlagen nutzen, um ansprechende visuelle Inhalte effizient zu produzieren.

Welche kreative Kontrolle habe ich über KI-Avatare und Videoästhetik in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle über Ihre Videos, sodass Sie KI-Avatare anpassen, Branding-Kontrollen anwenden und Vorlagen für filmische Visuals nutzen können. Sie können Ihre Videos auch mit Stickern und Grafiken aus der Medienbibliothek bereichern, um originelle Animationen zu erzielen.

Kann HeyGen bestehende Inhalte in dynamische Videoformate umwandeln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, verschiedene bestehende Inhalte wie PDFs, PowerPoints und Bilder in dynamische Videos umzuwandeln. Diese Fähigkeit vereinfacht die End-to-End-Videoproduktion und ist ideal für Produkt-Erklärvideos oder Schulungsvideos, ohne dass komplexe Bearbeitung erforderlich ist.

Wie wandelt HeyGen Textvorgaben in professionelle KI-generierte Videos um?

HeyGen ist hervorragend darin, Textvorgaben in beeindruckende KI-generierte Videos umzuwandeln, indem es fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie nutzt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die KI-Avatare von HeyGen liefern professionelle Voiceovers und synchronisierte Visuals, zusammen mit automatischen Untertiteln, und bieten kreative Kontrolle über Ihr Ergebnis.

