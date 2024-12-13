Soft Skills Trainingsvideos: Steigern Sie das Potenzial Ihres Teams

Stärken Sie die Kommunikations- und Teamfähigkeiten Ihres Teams mit ansprechenden Videoinhalten, die einfach mit HeyGens AI-Avataren erstellt werden können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, szenariobasiertes Schulungsvideo für Teamleiter und Projektmanager, das optimale "Teamarbeit"-Strategien für komplexe Projekte zeigt und diese als wichtige "Arbeitsplatzfähigkeiten" hervorhebt. Nutzen Sie dynamische, kollaborative Visuals mit fröhlicher Hintergrundmusik und einprägsamen AI-Avataren, um zwischenmenschliche Dynamiken effektiv zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Tipp-Video für Absolventen und Neueinsteiger, das die Bedeutung von "Kritischem Denken und Problemlösung" als zentrale "Soft Skill" betont. Der visuelle Stil sollte sauber und im Infografik-Stil gehalten sein, ergänzt durch einen ruhigen, instruktiven Ton und klare Untertitel, um die Lernzugänglichkeit für den schnellen Konsum zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Motivationsvideo für Arbeitssuchende und angehende Fachkräfte, das sich darauf konzentriert, wie "Professionalität" und "Enthusiasmus und Einstellung" die Wahrnehmung der "Arbeitgeber" positiv beeinflussen. Verwenden Sie polierte, unternehmensgerechte Visuals mit einer selbstbewussten, ermutigenden Stimme und subtiler Hintergrundmusik, um HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen zu nutzen und eine überzeugende und inspirierende Präsentation zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Soft Skills Trainingsvideos funktionieren

Verbessern Sie Arbeitsplatzfähigkeiten und Mitarbeiterentwicklung, indem Sie ansprechende Soft Skills Trainingsvideos effizient mit HeyGens AI-gestützter Plattform erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und professionellen Vorlagen, um mit der Erstellung Ihres Soft Skills Trainingsvideos zu beginnen. Wählen Sie einen Stil, der zu der spezifischen Fähigkeit passt, die Sie lehren.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und generieren Sie das Video
Erstellen Sie ein überzeugendes Skript für Ihre Schulungsinhalte, das sich auf Kommunikations- oder Teamarbeitsprinzipien konzentriert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um sofort ein professionelles Video mit einer natürlichen Stimme zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Fügen Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, hinzu, um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihre Schulung mit unterstützenden Visuals aus der Mediathek, um kritisches Denken zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulung
Exportieren Sie Ihr fertiges Soft Skills Trainingsvideo im gewünschten Seitenverhältnis. Stellen Sie die Zugänglichkeit für alle Lernenden sicher, indem Sie automatisch generierte Untertitel hinzufügen, um verschiedene Lernstile für jede Arbeitsplatzfähigkeit zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Lernende mit ansprechenden Inhalten

Nutzen Sie AI, um inspirierende und überzeugende Soft Skills Inhalte zu erstellen, die positive Einstellungen und verbesserte Kommunikation innerhalb von Teams fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Soft Skills Trainingsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Arbeitgebern, ansprechende Soft Skills Trainingsvideos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen. Dieser professionelle Ansatz hilft, wichtige Arbeitsplatzfähigkeiten wie Kommunikation und Teamarbeit effizient zu entwickeln und komplexe Themen zugänglicher zu machen.

Welche Branding-Möglichkeiten bietet HeyGen für Schulungsinhalte?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in Ihre Soft Skills Inhalte zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Schulungsmaterialien und stärkt die Identität Ihrer Organisation bei Themen wie Enthusiasmus und Einstellung.

Kann HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos für Arbeitgeber vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für Arbeitgeber erheblich, indem es Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren umwandelt. Dies rationalisiert den Prozess der Entwicklung von Inhalten für Kritisches Denken und Problemlösung oder Professionalität und macht es schneller, wertvolle Ressourcen zur Entwicklung von Arbeitsplatzfähigkeiten zu verteilen.

Unterstützt HeyGen verschiedene Inhaltsformate für Schulungen?

HeyGen erleichtert die Erstellung vielseitiger Schulungsinhalte, indem es Sprachgenerierung, Untertitel und eine umfangreiche Mediathek anbietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Soft Skills Handouts und Videos für alle Lernenden zugänglich und wirkungsvoll sind und einen ganzheitlichen Ansatz zur Kompetenzentwicklung unterstützen.

