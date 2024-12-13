Social Media Berichtsvideo-Ersteller für fesselnde Einblicke

Verwandeln Sie komplexe Daten sofort in professionelle, teilbare Berichtsvideos mit anpassbaren Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das zeigt, wie Marketing- und Kommunikationsteams komplexe Daten effizient in ansprechende Berichtsvideos umwandeln können, indem sie HeyGen nutzen. Präsentieren Sie die Kraft von vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um wichtige Leistungsindikatoren mit dynamischen Datencharts aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu visualisieren, alles in einem professionellen, klaren visuellen Stil und mit einer lebhaften Voiceover.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energiegeladenes und modernes Video vor, das sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet und die AI-Funktionen von HeyGen für die schnelle Inhaltserstellung hervorhebt. Veranschaulichen Sie, wie man von einem einfachen Skript zu einem ausgefeilten Social-Media-Video in Minuten gelangt, indem man Text-zu-Video aus dem Skript verwendet, mit einem freundlichen AI-Avatar und ansprechender Voiceover-Generierung, alles mit dynamischen Visuals.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 90-sekündiges Video für Unternehmen und Einzelpersonen, die professionelle Social-Media-Inhalte anstreben, mit Fokus auf die fortschrittlichen Videobearbeitungsfunktionen von HeyGen. Demonstrieren Sie die nahtlose Hinzufügung von automatischen Untertiteln/Captioning für Barrierefreiheit, zeigen Sie, wie man Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung anpasst und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen ändert und exportiert, alles in einem eleganten visuellen Stil und mit klarer Erzählung präsentiert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles, inspirierendes 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer und freiberufliche Vermarkter, das zeigt, wie HeyGen die Umwandlung von vorhandenen Upload-Aufnahmen in ausgefeilte Social-Media-Clips vereinfacht. Zeigen Sie, wie man Videos zuschneidet und für verschiedene Social-Media-Formate anpasst, indem man die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für Verbesserungen und das Seitenverhältnis-Ändern & Exporte für nahtlose Plattformkompatibilität nutzt, alles mit sauberen Schnitten und wirkungsvoller Hintergrundmusik geliefert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Social Media Berichtsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Daten mühelos in fesselnde Social-Media-Berichtsvideos mit unserer intuitiven Plattform, die für klare und wirkungsvolle Kommunikation entwickelt wurde.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen & Szenen wählen oder starten Sie neu, indem Sie Ihr Skript für AI-gesteuerte Inhaltserstellung eingeben.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihre Daten
Laden Sie einfach Ihre Daten, Medien und Visuals hoch und verwenden Sie den flexiblen Drag-and-Drop-Editor, um den Inhalt Ihres Berichts zu arrangieren und anzupassen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI
Verbessern Sie Ihr Video mit ansprechenden AI-Avataren, um Ihre Ergebnisse zu präsentieren und Ihrem Bericht eine professionelle und dynamische Note zu verleihen.
4
Step 4
Optimieren und Veröffentlichen
Nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihr Video perfekt für jede Social-Media-Plattform zu formatieren, dann laden Sie Ihren Bericht herunter und teilen Sie ihn.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verwandeln Sie Daten in fesselnde Social-Media-Inhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Daten und Erkenntnisse in visuell ansprechende AI-generierte Videos, die Ihre Social-Media-Berichte leicht verständlich und teilbar machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich mit HeyGen schnell fesselnde Social-Media-Berichtsvideos erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell fesselnde Social-Media-Berichtsvideos mit seinem AI-Videogenerator und intuitiven Drag-and-Drop-Editor zu erstellen. Sie können aus verschiedenen Vorlagen wählen, um effizient professionelle Inhalte zu erstellen.

Welche fortschrittlichen Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für meine Inhalte?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen, darunter automatische Untertitel/Captioning, die Möglichkeit, eigenes Filmmaterial und Bildschirmaufnahmen hochzuladen, sowie Werkzeuge zum Schneiden und Zusammenfügen von Clips. Sie können auch auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen, um Ihre Berichtsvideos weiter zu verbessern.

Kann HeyGen Videos mit Branding-Elementen für konsistente Botschaften anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Logos, Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten hinzufügen können, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Dies hilft, professionelle Videos für alle Ihre Social Shares und Updates zu erstellen.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind?

HeyGen unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses, um Ihre Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok zu optimieren. Sie können Ihre hochwertigen Videoinhalte einfach im richtigen Social-Media-Format herunterladen und veröffentlichen, um maximale Interaktion zu erzielen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo