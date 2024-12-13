Social Media Promo Video Maker für ansprechende Inhalte

Steigern Sie Ihre Marketingkampagnen, indem Sie ansprechende Social Media Promo-Videos mit lebensechten AI-Avataren und benutzerfreundlichen Tools erstellen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie zu einem "Social Media Promo Video Maker" werden können. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit einer warmen, ermutigenden Stimme, die die Kraft von "Vorlagen & Szenen" betont, um schnell professionell aussehende Inhalte ohne vorherige Bearbeitungserfahrung zu produzieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo vor, das sich an Marketingfachleute richtet und die transformative Wirkung von "AI-Funktionen" auf "Promo-Videos" veranschaulicht. Dieses Video sollte eine elegante, futuristische visuelle Ästhetik annehmen, mit einem autoritativen, aber ansprechenden AI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften vermittelt und die nahtlose Integration der "Voiceover-Generierung" für vielfältige Kampagnen hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Tutorial-Video für Social Media Manager und Influencer, das zeigt, wie man "Promo-Videos" erstellt, die auf "Social Media" herausstechen. Der visuelle Stil muss energiegeladen und inspirierend sein, mit moderner Musik und klaren, automatisch generierten "Untertiteln", um die Zugänglichkeit über Plattformen hinweg zu gewährleisten und die Inhaltserstellung zu erleichtern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo für digitale Marketingagenturen, das HeyGen als ultimativen "Promo Video Maker" in den Fokus rückt. Der visuelle Ansatz sollte sauber und effizient sein, mit einer professionellen, selbstbewussten Stimme, die die Flexibilität von "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" demonstriert, um Inhalte für verschiedene Kundenbedürfnisse und Plattformen effizient wiederzuverwenden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Social Media Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Promo-Videos für alle Ihre Social Media Plattformen mit AI-gestützten Tools und einem Drag-and-Drop-Editor.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Beginnen Sie Ihr Promo-Video, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen wählen oder mit dem intuitiven Online-Editor von Grund auf neu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und Ihr Skript hinzu
Laden Sie Ihre Medien einfach hoch oder nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek. Geben Sie dann Ihr Skript ein, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, die Ihren Text in dynamische Videoinhalte verwandelt.
3
Step 3
Passen Sie mit AI-Funktionen an
Personalisieren Sie Ihr Video mit Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen. Verfeinern Sie Ihre visuellen Elemente und Ihr Branding mit robusten Bearbeitungstools.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie über Social Media
Erstellen Sie Ihr Promo-Video mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, die für verschiedene Social Media Plattformen optimiert sind. Laden Sie Ihre endgültige Kreation herunter und teilen Sie sie mit Ihrem Publikum, um Ihre Marketingkampagnen zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Heben Sie positive Kundenerfahrungen effektiv durch ansprechende AI-gestützte Videos hervor, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Promo-Videos für Social Media zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Promo-Videos zu erstellen, indem es eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, lizenzfreien Assets und Musik nutzt. Der intuitive Online-Editor macht es einfach, hochwertige Inhalte zu produzieren, die für verschiedene Social Media Plattformen optimiert sind.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Funktionen wie AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, aus einem einfachen Skript überzeugende Videoinhalte zu erstellen. Es bietet auch AI-gestützte Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, um Ihre Produktionen zu verbessern.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Video-Editor für Anfänger?

Absolut! HeyGen ist als intuitiver Online-Editor mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche konzipiert, die die Erstellung von Promo-Videos für jedermann zugänglich macht. Sie können Vorlagen einfach anpassen, Ihr Branding hinzufügen und beeindruckende Marketingkampagnen ohne vorherige Videoerfahrung erstellen.

Kann ich meine Promo-Videos mit Branding-Elementen in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach in Ihre Promo-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz über alle Ihre Social Media Kampagnen hinweg und stärkt Ihre Markenidentität.

