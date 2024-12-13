Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie HeyGen als intuitiver AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, einfache UI-Elemente präsentieren und von einer freundlichen, klaren Stimme begleitet werden. Heben Sie die Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion hervor, um zu veranschaulichen, wie schnell Benutzer schriftliche Inhalte in ansprechende Videos verwandeln können, und effektiv als Text-zu-Video-Generator fungieren.

Video Generieren