Social-Media-Anzeigen-Videoersteller: Erstellen Sie schnell erfolgreiche Anzeigen

Produzieren Sie schnell ansprechende Social-Media-Anzeigen mit AI-Avataren, steigern Sie das Engagement und senken Sie die Produktionskosten.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine lebendige 30-sekündige Social-Media-Anzeige, in der ein AI-Avatar schnell ein neues Produkt erklärt. Dieses Video, das sich an vielbeschäftigte Kleinunternehmer und Marketingteams richtet, zeichnet sich durch einen sauberen, modernen visuellen Stil mit fröhlicher, lizenzfreier Hintergrundmusik aus. Heben Sie hervor, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und "AI-Avatare" die Produktion überzeugender "Social-Media-Anzeigen-Videoersteller"-Inhalte vereinfachen, perfekt für sofortige Online-Kampagnen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein herzliches 45-sekündiges Testimonial-Video, das für E-Commerce-Marken und Dienstleister entwickelt wurde, die Vertrauen aufbauen möchten. Der visuelle Stil sollte authentisch und warm sein, mit natürlichem Licht und einer klaren, freundlichen "Voiceover-Generierung", die direkt aus einem "Text-zu-Video aus Skript"-Eingang liest. Diese "Videoanzeige" wird echte Kundenerfahrungen präsentieren und darauf abzielen, eine emotionale Verbindung zu potenziellen Kunden herzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Tech-Startups und Produktvermarkter richtet, um eine neue Softwarefunktion anzukündigen. Das visuelle Design sollte elegant und animiert sein, unter Verwendung von HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für dynamische Grafiken, gepaart mit einem treibenden elektronischen Musik-Soundtrack. Entscheidend sind "Untertitel/Beschriftungen", um Zugänglichkeit und Beibehaltung zu gewährleisten, wodurch komplexe Informationen durch ein professionelles "Erklärvideos"-Format für ein breites Publikum verständlich werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine dynamische 15-sekündige Kurzwerbung, die eine schnelle "How-to"-Anleitung für Content-Ersteller und Social-Media-Vermarkter zeigt. Dieses Video benötigt einen schnellen, trendigen visuellen Stil mit lebendigen Farbüberlagerungen und einem eingängigen, modernen Popmusik-Track. Betonen Sie die Einfachheit der Optimierung von Inhalten für verschiedene Plattformen, indem Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" demonstrieren, um perfekt zugeschnittene "individuelle Videoanzeigen" für Instagram Stories oder TikTok zu erstellen.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Social-Media-Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende Videoanzeigen für jede soziale Plattform, von der Konzeption bis zum Export, und steigern Sie die Online-Präsenz Ihrer Marke.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter "Vorlagen", die speziell für dynamische Social-Media-Anzeigen optimiert sind, und bieten Sie einen schnellen und kreativen Ausgangspunkt für Ihre Kampagne.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Integrieren Sie realistische "AI-Avatare" in Ihr Video, um Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zu übermitteln und das Engagement der Zuschauer sowie die Markenbindung zu erhöhen.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers
Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um überzeugende Erzählungen für Ihre "Videoanzeigen" zu erstellen, und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft auf allen Plattformen klar und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren für soziale Medien
Finalisieren Sie Ihre Anzeige und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Formate für alle wichtigen "Social-Media-Plattformen" perfekt anzupassen, bereit für die sofortige Veröffentlichung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Testimonial-Anzeigen

.

Entwickeln Sie fesselnde Testimonial-Videos und UGC-Anzeigen mit AI, um Vertrauen aufzubauen und Kundenerfolgsgeschichten effektiv für Konversionen zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität und Wirkung meiner Social-Media-Anzeigenvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Social-Media-Anzeigenvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren, vielfältigen Vorlagen und dynamischen Animationen zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht die Integration starker Handlungsaufforderungen, sodass Ihre Videoanzeigen effektiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen resonieren.

Welche Arten von effektiven Videoanzeigen kann ich mit HeyGens AI-Videoanzeigen-Ersteller generieren?

Mit HeyGens AI-Videoanzeigen-Ersteller können Sie mühelos eine Vielzahl von ansprechenden Inhalten produzieren, darunter UGC-Anzeigen, Testimonial-Videos und klare Erklärvideos. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht die schnelle Erstellung vielfältiger Videoanzeigen, die für jede Marketingkampagne geeignet sind.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz und Anpassung meiner Online-Videoanzeigen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie mühelos Ihre Markenfarben, Schriftarten und Logos in jede Online-Videoanzeige integrieren können. Sie können auch Ihre Inhalte mit verschiedenen Musikoptionen und generierten Voiceovers anpassen, um eine unverwechselbare Markenidentität in all Ihren Marketingbemühungen zu bewahren.

Kann HeyGen den kreativen Prozess zur schnellen Produktion hochwertiger Videoanzeigen vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht den kreativen Prozess mit einer benutzerfreundlichen Plattform, die intuitive Vorlagen und eine umfassende Medienbibliothek umfasst. Sie können Skript-zu-Video-Inhalte effizient generieren, was eine schnelle Iteration und Bereitstellung von Kurzwerbekampagnen ermöglicht.

