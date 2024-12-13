Social-Media-Werbevideo-Beispiele zur Inspiration Ihrer nächsten Kampagne

Steigern Sie die Interaktion mit kreativen Social-Media-Anzeigen. Erstellen Sie mühelos beeindruckende visuelle Inhalte mit HeyGens KI-Avataren für kraftvolles visuelles Storytelling.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein klares 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein neuer Service ihre Content-Strategie und Marketingkampagnen insgesamt verbessern kann. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, aber freundlich sein, mit hellen, sauberen Bildern und einer beruhigenden Stimme eines durch HeyGen generierten KI-Avatars, um Klarheit und Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Markenbewusstseinsvideo für umweltbewusste Verbraucher, das eine fesselnde visuelle Erzählung über Nachhaltigkeit erzählt. Das Video sollte warmes, natürliches Licht, ruhige Bilder und inspirierende instrumentale Musik verwenden, verstärkt durch HeyGens nahtlose Sprachgenerierung, um eine herzliche Botschaft zu vermitteln und ein starkes Markenbewusstsein zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein authentisches 15-sekündiges Social-Media-Werbevideo-Beispiel im vertikalen Videoformat, das ein echtes Kundenzeugnis zeigt, um potenzielle Kunden anzusprechen, die nach nachvollziehbaren Erfahrungen suchen. Der visuelle Stil sollte benutzergenerierte Inhalte mit natürlichem Licht und klarem Audio nachahmen und Untertitel über HeyGen einfügen, um maximale Zugänglichkeit und Wirkung auf allen Plattformen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man fesselnde Social-Media-Werbevideos erstellt

Verwandeln Sie Ihr Marketing mit fesselnden Videoanzeigen. Lernen Sie, wirkungsvolle Social-Media-Werbevideos zu erstellen, die Interaktion fördern und auf jeder Plattform herausstechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript für visuelles Storytelling
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung der Botschaft und des Skripts Ihrer Anzeige. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Erzählung in dynamische Szenen zu verwandeln, wobei der Fokus auf klarem "visuellen Storytelling" liegt, um Aufmerksamkeit zu erregen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre KI-gestützten visuellen Inhalte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Diese Funktion hilft, professionelle "KI-gestützte Videoanzeigen" schnell zu erstellen und verleiht Ihren Inhalten einen einzigartigen und modernen Touch.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Untertitel und Branding hinzu
Erhöhen Sie die Zugänglichkeit und Reichweite, indem Sie Ihrem Video automatische "Untertitel" hinzufügen. Integrieren Sie Ihre Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um eine konsistente Markenidentität zu wahren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und erkennbar ist.
4
Step 4
Exportieren Sie für maximale Social-Media-Interaktion
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Social-Media-Plattformen, indem Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" nutzen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anzeige perfekt formatiert ist, um maximale "Interaktion" zu erzielen, sei es für vertikale Feeds oder Breitbildanzeigen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

KI-gestützte Kundenerfolgsgeschichten

Nutzen Sie KI, um Kundenerfolgsgeschichten in kraftvolle, fesselnde Videoanzeigen zu verwandeln, die Vertrauen aufbauen und Konversionen fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Social-Media-Werbevideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell hochwertige, KI-gestützte Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen zu erstellen. Nutzen Sie unsere Funktionen, um fesselnde Inhalte mit starken Handlungsaufforderungen zu gestalten und Ihren Marketingerfolg zu steigern.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen Social-Media-Werbe-Beispiele?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Social-Media-Werbe-Beispiele, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben, vielfältige Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek. Dies stellt sicher, dass das Design Ihrer Anzeige perfekt mit dem visuellen Storytelling Ihrer Marke übereinstimmt.

Kann HeyGen Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen optimieren?

Ja, HeyGen ermöglicht die optimale Anpassung von Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen, indem es die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für Formate wie vertikale Videos unterstützt. Fügen Sie einfach professionelle Untertitel hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Videospezifikationen die Plattformanforderungen für maximale Interaktion erfüllen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Social-Media-Videoinhalten?

HeyGen vereinfacht den Produktionsprozess für Social-Media-Videoinhalte durch KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung kurzer Videoanzeigen, indem Skripte effizient in fesselnde visuelle Inhalte verwandelt werden.

