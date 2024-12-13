Der ultimative Social Marketing Video Maker

Verwandeln Sie Ihre Ideen sofort in atemberaubende Social-Media-Videos mit AI-Avataren.

579/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes, 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo speziell für digitale Vermarkter, die "hochwertige Video"-Inhalte erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, wobei ein "AI-Avatar" die wichtigsten Funktionen klar und professionell präsentiert, ergänzt durch mitreißende Hintergrundmusik. Betonen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" "fesselnde Social-Media-Videos" generieren können, die das Publikum begeistern und die Markenbotschaft verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives, 60-sekündiges Tutorial-Video für Content-Ersteller und Influencer, die schnelle Tipps und Tricks in sozialen Medien teilen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit dynamischen Texteinblendungen und der Darstellung von Schritt-für-Schritt-Prozessen, unterstützt durch klare "Untertitel" für Barrierefreiheit. Dieses Prompt sollte HeyGens "Untertitel"-Funktion hervorheben und zeigen, wie sie das Verständnis verbessert und die Reichweite für jeden "Social Media Video Maker" erweitert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein visuell beeindruckendes, 15-sekündiges Markenankündigungsvideo für Unternehmen, die ein neues Produkt einführen und sofortigen Eindruck auf verschiedenen sozialen Plattformen erzielen möchten. Die Ästhetik sollte filmisch und poliert sein, stark auf "reiche Grafiken" und fesselnde "Stock-Media-Assets" setzen, gepaart mit einem dramatischen, kurzen musikalischen Akzent. Zeigen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für die Beschaffung von Premium-Visuals, die es Marken ermöglichen, überzeugende und unvergessliche "fesselnde Social-Media-Videos" zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Social Marketing Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos mit AI-gestützten Funktionen und anpassbaren Vorlagen, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Online-Präsenz zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen wählen oder ein Video aus einem Skript mit AI-gestützten Funktionen generieren, um Ihre Inhaltserstellung zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Integrieren Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, fügen Sie Text zum Video hinzu und wählen Sie aus umfangreichen Stock-Media-Assets.
3
Step 3
Verfeinern und verbessern Sie Ihr Video
Polieren Sie Ihr Video mit fortschrittlichen Bearbeitungswerkzeugen. Erzeugen Sie dynamische Voiceovers, schneiden und ändern Sie Clips präzise und wenden Sie Animationen und animierte Inhalte an, um Ihre Botschaft hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie nahtlos
Laden Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Formaten herunter, die für soziale Medienplattformen optimiert sind. Teilen Sie Ihre fesselnden Inhalte direkt mit Ihrem Publikum und sorgen Sie für maximale Wirkung auf allen Kanälen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrer Zielgruppe effektiv aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Social-Media-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige, fesselnde Social-Media-Videos zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen, AI-gestützte Funktionen und eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek, um überzeugende Inhalte zu gestalten, die auf sozialen Medienplattformen Aufmerksamkeit erregen.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Personalisierung von Videoinhalten mit meiner Marke?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen zur Personalisierung Ihrer Videos. Sie können das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unserem Brand Kit-Feature einfach anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt zum Erscheinungsbild Ihres Unternehmens passt und professionelle Videos erstellt.

Was macht HeyGen zu einem einfach zu bedienenden Online-Video-Maker für kreative Projekte?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen. Dies macht es unglaublich einfach, hochwertige Videoinhalte für Präsentationen, Lehrvideos oder jedes kreative Projekt zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Können HeyGens AI-Funktionen den Video-Produktionsworkflow optimieren?

Absolut. HeyGen integriert fortschrittliche AI-gestützte Funktionen, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, um Ihren Video-Produktionsprozess erheblich zu optimieren. Diese Werkzeuge helfen Ihnen, professionelle Videos effizienter zu erstellen und Ihre Ideen schnell und präzise in fesselnde Inhalte zu verwandeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo