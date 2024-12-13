KI Social Ad Generator: Anzeigen in Minuten gestalten

Nutzen Sie unseren KI-gestützten Social Ad Generator, um überzeugende Werbekreative zu erstellen und Konversionen zu steigern, indem Sie Ihre Skripte mühelos in dynamische Videos verwandeln.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, schnelles und modernes Video vor, das zeigt, wie Kleinunternehmer und Marketingmanager mühelos beeindruckende Werbekreative erstellen können. Dieses Video, mit einer mitreißenden, inspirierenden Musikuntermalung, sollte die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen hervorheben, die den Prozess des Social Ad Generators von der Idee bis zur Fertigstellung nahtlos und effizient gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, sauberes und professionelles Video, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit eines KI-Werbemachers demonstriert. Mit klarer Erzählung und subtiler Hintergrundmusik sollte dieses Video den Zuschauern zeigen, wie sie ihre geschriebenen Werbetexte in ansprechende Videokreative verwandeln können, indem sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, die durch realistische Sprachsynthese Zeit und Ressourcen spart.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, poliertes und visuell reichhaltiges Video, das für E-Commerce-Unternehmer und Markenmanager konzipiert ist und betont, wie ein KI-Tool für Werbung ihre Kampagnen verbessern kann. Mit einem anspruchsvollen visuellen Stil und beruhigender, aber ansprechender Hintergrundmusik sollte das Video zeigen, wie man perfekte Marken-Konsistenz in E-Commerce-Produktanzeigen erreicht, indem man die realistischen KI-Avatare von HeyGen und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges, dynamisches und ergebnisorientiertes Video, das sich an Performance-Marketer und Growth Hacker richtet und zeigt, wie eine optimierte Anzeigenerstellung zu besseren Konversionen führt. Dieses wirkungsvolle Video, mit energetischer Musik und prominenten On-Screen-Texten, sollte die Effizienz von KI-gestützten Tools hervorheben und demonstrieren, wie HeyGens Untertitel/Beschriftungen und das Ändern & Exportieren des Seitenverhältnisses maximale Reichweite und Engagement auf allen Plattformen sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Social Ad Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Anzeigen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Engagement fördern, alles innerhalb einer leistungsstarken KI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie den KI-Werbegenerator nutzen, um Ihr Anzeigenskript in ein überzeugendes Video zu verwandeln. Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen, um Ihre Anzeigenerstellung mit Text-zu-Video aus dem Skript schnell zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihre Werbekreative, indem Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung auswählen oder Ihre eigenen Assets hochladen, um perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Integrieren Sie leistungsstarke Sprachsynthese-Generierung oder fügen Sie einen KI-Avatar hinzu, um Ihre Werbetexte zu erzählen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft auf allen Plattformen klar und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und optimieren
Finalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie den Social Ad Generator verwenden, um sie in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren und sicherzustellen, dass sie perfekt für alle Ziel-Social-Media-Plattformen optimiert ist, mit Seitenverhältnis-Änderung & Exporten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Produzieren Sie authentische und ansprechende KI-gestützte Videotestimonials und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-Anzeigenerstellung für überzeugende Kreative?

HeyGen dient als leistungsstarker KI-Werbegenerator, der es Nutzern ermöglicht, schnell ansprechende Werbekreative mit realistischen KI-Avataren und effizienten Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies rationalisiert den gesamten Anzeigenerstellungsprozess und liefert wirkungsvolle Videoinhalte für jede Kampagne.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in allen Videokreativen zu wahren?

Ja, HeyGen sorgt für starke Marken-Konsistenz, indem es robuste Branding-Kontrollen bietet, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und konsistente KI-Avatare nahtlos in jedes Videokreativ zu integrieren. Dies ist ideal für E-Commerce-Produktanzeigen und die Aufrechterhaltung einer kohärenten Markenidentität.

Welche Tools bietet HeyGen für eine effiziente Anzeigenerstellung?

HeyGen fungiert als intuitiver KI-Werbemacher und bietet eine Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen sowie fortschrittliche Text-zu-Video- und Sprachsynthese-Generierung. Diese KI-gestützten Tools helfen Ihnen, schnell hochwertige Werbekreative zu erstellen, ohne umfangreiche Grafikdesign-Kenntnisse zu benötigen.

Wie verbessern die KI-gestützten Tools von HeyGen Videokreative?

HeyGen nutzt seine ausgeklügelten KI-gestützten Tools, um Skripte in dynamische Videokreative zu verwandeln, indem es KI-Avatare, Sprachsynthese-Generierung und automatische Untertitel verwendet. Dies bietet unvergleichliche kreative Kontrolle und Effizienz und verbessert die Qualität Ihrer Anzeigenerstellungsbemühungen erheblich.

