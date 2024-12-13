Erstelle atemberaubende Videos mit dem Sneak Peek Video Maker
Mühelos ansprechende Werbeaktionen mit anpassbaren Vorlagen und KI-Avataren für eine professionelle Note erstellen.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Fangen Sie das Wesen Ihres bevorstehenden Produktstarts in einem 60-sekündigen Werbevideo ein, das speziell für technikaffine Vermarkter zugeschnitten ist. Dieses Video nutzt die Drag-and-Drop-Schnittstelle und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um ein visuell beeindruckendes Erlebnis zu schaffen. Der Tonstil ist optimistisch und mitreißend, konzipiert, um die Zuschauer von Anfang bis Ende zu fesseln. Mit der Möglichkeit, Untertitel hinzuzufügen, wird Ihre Botschaft klar und für alle zugänglich sein.
Erzeugen Sie Aufmerksamkeit für Ihr neuestes Event mit einem 30-Sekunden-Vorschauvideo, ideal für Social-Media-Influencer, die ihre Reichweite vergrößern möchten. Das Video bietet HeyGen's Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt auf jeder Plattform perfekt aussieht. Der visuelle Stil ist lebendig und dynamisch, kombiniert mit einem eingängigen Musikstück, das die Stimmung vorgibt. Mit der kreativen Kontrolle in Ihren Händen können Sie jedes Detail an Ihr Branding anpassen.
Stellen Sie Ihren neuen Service mit einem 45-sekündigen Werbevideo vor, das speziell für Kleinunternehmer konzipiert wurde, die einen starken Eindruck hinterlassen möchten. Mit der Sprachgenerierung von HeyGen kombiniert dieses Video professionelle Erzählung mit atemberaubenden Visuals aus den Vorlagen & Szenen Funktionen. Der Tonstil ist warm und einladend, entworfen um Vertrauen und eine Verbindung mit Ihrem Publikum aufzubauen. Mit dem Videoeditor von HeyGen können Sie jedes Element feinabstimmen, um ein hochwertiges Endprodukt zu erstellen.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Ende-zu-Ende-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen befähigt Kreative mit seinem Videoersteller für Vorschauvideos, bietet anpassbare Videovorlagen und eine Drag-and-Drop-Schnittstelle für nahtlose Videokreation. Verbessern Sie Ihr Branding und binden Sie Publikum über soziale Medienkanäle mit KI-gesteuerten Videolösungen ein.
Erstelle fesselnde Videos für soziale Medien.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung meines Werbevideos verbessern?
HeyGen bietet einen leistungsstarken Promo-Video-Ersteller mit anpassbaren Vorlagen und einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, mühelos ansprechende Werbeinhalte zu erstellen. Mit Zugang zu lizenzfreien Medien und Branding-Kontrollen können Sie sicherstellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen.
Welche Funktionen bietet der Sneak-Peek-Videomacher von HeyGen?
HeyGens Sneak-Peek-Videomacher bietet kreative Kontrolle mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, fesselnde Vorschauen zu erstellen. Die Plattform unterstützt verschiedene Videoauflösungen und beinhaltet Werkzeuge zum Hinzufügen von Textuntertiteln und Musikspuren, um Ihre Sneak Peeks zu verbessern.
Kann der Video-Editor von HeyGen soziale Medienkanäle unterstützen?
Ja, der Videoeditor von HeyGen ist darauf ausgelegt, Inhalte für soziale Medien zu optimieren. Mit Anpassungsmöglichkeiten des Seitenverhältnisses und Exportoptionen können Sie Ihre Videos problemlos für Plattformen wie Instagram, Facebook und mehr anpassen, sodass Ihr Inhalt überall gut aussieht.
Warum sollten Sie sich für HeyGen zur Videoproduktion entscheiden?
HeyGen zeichnet sich in der Videoproduktion durch seine KI-gesteuerten Funktionen aus, einschließlich der Erstellung von Sprachaufnahmen und einer umfassenden Medienbibliothek. Die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform und die umfangreichen Videovorlagen machen sie ideal für Anfänger und Profis, die effiziente und kreative Videolösungen suchen.