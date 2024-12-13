Erstelle eine lebendige 15-Sekunden-Werbeanzeige für "engagierende Snapchat-Videos" für ein lokales Café, die auf junge Erwachsene in ihrer Mittagspause abzielt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein mit schnellen Schnitten von köstlichem Essen und glücklichen Kunden, untermalt von einem modernen Pop-Song. Nutze HeyGen's "Vorlagen & Szenen", um schnell eine professionelle und ansprechende Promotion zusammenzustellen.

