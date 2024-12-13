Snapchat Ads Video Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Anzeigen

Erstellen Sie atemberaubende Snapchat-Videoanzeigen mit AI-Avataren, die ansprechende Inhalte produzieren und Ihre Anzeigenleistung steigern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 15-sekündiges vertikales Video für eine Snapchat-Werbekampagne einer Modemarke, die sich an Gen Z richtet und eine neue Streetwear-Kollektion präsentiert. Der visuelle Stil sollte sehr dynamisch sein, mit schnellen Schnitten von diversen Models in urbanen Umgebungen, lebendiger Farbkorrektur und einem trendigen Hip-Hop-Soundtrack, um fesselnde Videos zu kreieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell den ersten Erzählfluss und den Bildschirmtext zu generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für junge Erwachsene (18-25) eine neue Wellness-App-Funktion vorstellt, präsentiert als Snapchat-Videoanzeige. Die visuelle Ästhetik sollte sauber, modern und ansprechend sein, mit sanfter, beruhigender Hintergrundmusik und einem freundlichen, beruhigenden Ton des Präsentators. Dieses Video wird prominent HeyGens AI-Avatare verwenden, um die Botschaft zu übermitteln und der Marke ein sympathisches und professionelles Gesicht zu geben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine fesselnde 10-sekündige Story-Anzeige, um einen Blitzverkauf für eine mobile Gaming-App anzukündigen, die sich an Gelegenheitsspieler und mobile Käufer richtet. Das Video muss visuell energiegeladen sein, mit kräftigen Grafiken, schnellen Übergängen, spielerischen Soundeffekten und einer dringenden, aufregenden Stimme, um sofortige Aktionen zu fördern. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell ein wirkungsvolles Werbestück mit kreativen Best Practices zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine 20-sekündige immersive Anzeige vor, die eine AR-Erfahrung für eine neue Home-Decor-App demonstriert, die sich an Early Adopters richtet, die innovative Technologie und modernes Design schätzen. Der visuelle Stil sollte schlank, futuristisch und hochglanzpoliert sein, die Augmented-Reality-Funktionen nahtlos in reale Umgebungen integriert, begleitet von ambienter, anspruchsvoller Hintergrundmusik für eine effektive Videoanzeigenerstellung. Die Kernbotschaft sollte durch HeyGens Voiceover-Generierung vermittelt werden, die eine klare, verlockende Erzählung bietet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So erstellen Sie Snapchat-Videoanzeigen

Entwerfen Sie schnell fesselnde Snapchat-Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern, indem Sie leistungsstarke AI-Tools und kreative Ressourcen nutzen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Anzeigenvorlage
Starten Sie Ihr Snapchat-Videoanzeigenprojekt effizient, indem Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Anzeigenvorlagen wählen, die für eine schnelle Erstellung ausgelegt sind.
2
Step 2
Generieren Sie Ihr Skript mit AI
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte in fesselnde Sprache, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihre Videoproduktion zu optimieren.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Erhöhen Sie die visuelle Wirkung, indem Sie lebensechte AI-Avatare einfügen, die Ihre Botschaft erzählen und Ihre kreativen Inhalte dynamischer und einprägsamer machen.
4
Step 4
Exportieren für Snapchat-Anzeigen
Finalisieren Sie Ihre überzeugende Videoanzeige, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte verwenden, um sicherzustellen, dass sie perfekt optimiert und bereit für Ihre Snapchat-Anzeigenkampagne ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgs-Story-Anzeigen

Entwickeln Sie überzeugende Kundenerfolgs-Story-Anzeigen für Snapchat, um Vertrauen aufzubauen und Konversionen mit authentischen Testimonials zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Snapchat-Videoanzeigen vereinfachen?

HeyGen dient als intuitiver AI-Anzeigengenerator, der den Prozess der Erstellung fesselnder Videos für Snapchat-Anzeigen vereinfacht. Nutzen Sie seine kreativen Werkzeuge und AI-Avatare, um schnell hochwertige, professionelle Videoanzeigen zu produzieren, die für verschiedene Anzeigenformate optimiert sind.

Kann ich AI-Avatare verwenden, um meine Snapchat-Story-Anzeigen zu verbessern?

Absolut. HeyGen bietet eine Auswahl realistischer AI-Avatare, die Sie in Ihre Videoanzeigen, einschließlich Story-Anzeigen, integrieren können, um das Engagement zu steigern und die Botschaft Ihrer Marke effektiv zu vermitteln. Diese Funktion, kombiniert mit Branding-Kontrollen, macht Ihre Videos einzigartig.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen zur Erstellung von Videoanzeigen?

HeyGen ist ein leistungsstarkes Kreativwerkzeug für die Videoproduktion und bietet eine Vielzahl von Anzeigenvorlagen und einen robusten Videoeditor. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, fesselnde Videoanzeigen zu erstellen und Videoskripte mühelos zu generieren, um sicherzustellen, dass kreative Best Practices für Ihre Kampagnen eingehalten werden.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Videoanzeigen für verschiedene Plattformen und Anzeigenformate optimiert sind?

HeyGen unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, sodass Sie Ihre fesselnden Videos nahtlos für verschiedene Plattformen anpassen können, einschließlich der spezifischen Anforderungen für Snapchat-Videoanzeigen und andere AR-Erfahrungsformate. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer professionell aussehen.

