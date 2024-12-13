Intelligenter Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit KI

Verwandeln Sie Ihre Skripte schnell in fesselnde KI-Videos mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihre Marketingbotschaften mühelos in ein fesselndes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Kleinunternehmer richtet. Dieser dynamische KI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte zu erstellen, indem Sie HeyGens innovative Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihre Ideen mit einem modernen, lebendigen visuellen Stil und einer freundlichen, klaren Stimme zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Content-Ersteller und Social-Media-Manager, die das Engagement steigern möchten, sollten ein lebendiges 45-sekündiges generatives KI-Video erstellen, das aktuelle Themen oder schnelle Tutorials zeigt. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche KI-Avatare, um Ihre Informationen auf spielerische, trendige Weise mit mitreißender Hintergrundmusik und schnellen visuellen Übergängen zu präsentieren, damit Ihre Botschaft heraussticht.
Beispiel-Prompt 2
Pädagogen und Trainer können komplexe Konzepte vereinfachen, indem sie ein informatives 60-sekündiges Video mit einem Text-zu-Video-Generator produzieren. Gestalten Sie eine professionelle Erzählung mit klaren visuellen Elementen und einer ruhigen, klaren Erzählstimme, die durch HeyGens präzise Voiceover-Generierung verbessert wird, um leicht verständliche Erklärungen für Schüler oder neue Mitarbeiter zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Für interne Kommunikationsteams und HR-Profis: Erstellen Sie schnell eine polierte 15-sekündige KI-Videoankündigung, die neue Mitarbeiter willkommen heißt oder Unternehmensnachrichten teilt. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um einen korporativen, einladenden Ton mit klarem Design und professionellem Stockmaterial zu erreichen, sodass wichtige Informationen für alle Mitarbeiter zugänglich und ansprechend sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie intelligente Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende Videos mit leistungsstarker KI und optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess vom Skript bis zum Bildschirm.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres gewünschten Textes oder Skripts. Die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion unserer Plattform wandelt Ihre Worte schnell in einen grundlegenden Videovorentwurf um, der für visuelle Verbesserungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von "KI-Avataren" Ihren Bildschirmpräsentator. Diese lebensechten Charaktere verleihen Ihrer Erzählung ein professionelles und ansprechendes Gesicht und fesseln Ihr Publikum.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Stimme hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit einer natürlich klingenden Erzählung durch unsere fortschrittliche "Voiceover-Generierung". Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um Ihre Botschaft perfekt und wirkungsvoll zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihr gewünschtes Ausgabeformat und die Qualität wählen. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt für jede Plattform oder jeden Bildschirm optimiert ist und bereit zum Teilen ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulung und Lernen

.

Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensleistung der Lernenden, indem Sie komplexe Schulungsmaterialien in dynamische, KI-gestützte Videolektionen verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess, indem es als intelligenter "KI-Videogenerator" fungiert. Geben Sie einfach Ihre "Textvorgaben" oder ein "KI-gestütztes Skript" ein, und unsere Plattform verwandelt es in ansprechende "generative KI-Video"-Inhalte, oft unter Verwendung vorgefertigter "Vorlagen", um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen.

Kann HeyGen realistische KI-Avatare für vielfältige Inhalte erstellen?

Absolut, HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek mit vielfältigen "KI-Avataren", die Ihre Botschaft mit lebensechten Ausdrücken und Bewegungen übermitteln können. Diese Avatare sind perfekt, um überzeugende "Marketinginhalte" oder "Social-Media-Videos" zu erstellen, die wirklich bei Ihrem Publikum ankommen.

Welche kreativen Inhalte kann ich mit HeyGens generativer KI entwickeln?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von ansprechenden Inhalten erstellen, von dynamischen "Social-Media-Videos" bis hin zu umfassenden "Marketinginhalten" und interner Kommunikation. Unsere "Text-zu-Video-Generator"-Fähigkeiten, kombiniert mit Optionen für benutzerdefinierte "Voiceovers" und "Bild-zu-Video"-Funktionen, ermöglichen es Ihnen, jede Geschichte zu erzählen.

Wie schnell kann ich professionelle Videos mit HeyGen erstellen?

HeyGen funktioniert als leistungsstarker "intelligenter Video-Generator", der für unvergleichliche Geschwindigkeit und Effizienz bei der Erstellung hochwertiger visueller Inhalte ausgelegt ist. Sie können Ideen schnell in polierte "hochauflösende MP4"-Videos umwandeln und so die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion benötigte Zeit erheblich verkürzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo