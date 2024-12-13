HeyGen ist hervorragend geeignet, um hochwertige Marketingvideos zu produzieren, die für soziale Medien optimiert sind. Die Plattform ermöglicht die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, sodass Sie Ihre Videos für verschiedene Plattformen anpassen können. Mit einer großen Auswahl an Videovorlagen und Optionen für verschiedene Videostile macht es HeyGen mühelos, Ihr Publikum überall zu erreichen.