Smart Factory Training Video Generator: Vereinfachen Sie das industrielle Training

Erstellen Sie überzeugende Schulungsvideos für die Mitarbeiterschulung, sparen Sie Kosten und Zeit mit KI-Avataren.

463/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsvideo für erfahrene Techniker für eine neue automatisierte Montagelinie. Der visuelle Ansatz sollte sehr detailliert sein, komplexe Schritte aufschlüsseln, mit präziser Text-zu-Video-Narration aus dem Skript und integrierten Untertiteln, um Klarheit für alle Lernenden zu gewährleisten. Dieses detaillierte "technische Schulungsvideo" profitiert von HeyGens robusten Untertitelungsfähigkeiten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Ankündigungsvideo für alle Fabrikmitarbeiter vor, das aktualisierte Notfall-Evakuierungsprotokolle beschreibt. Verwenden Sie einen visuell ansprechenden und leicht dringlichen Stil, der auf HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen zurückgreift und relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, um kritische Informationen prägnant zu vermitteln. Diese schnelle Anwendung des "Training Video Makers" sorgt für eine schnelle Verbreitung wichtiger Updates.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Management- und Operationsteams, das die Vorteile und Implementierung eines neuen KI-gesteuerten Qualitätssicherungssystems innerhalb der Smart Factory veranschaulicht. Die Präsentation sollte modern und anspruchsvoll sein, mit einem KI-Avatar, der wichtige Einblicke liefert, und das Video sollte für verschiedene interne Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten optimiert sein. Dies zeigt die Leistungsfähigkeit eines "AI Video Generators" für strategische Kommunikation.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Smart Factory Training Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Verfahren mühelos in klare, ansprechende Schulungsvideos, die Ihre Belegschaft stärken und den Betrieb mit unserem intuitiven KI-Video-Generator optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen KI-Avatar
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsskript in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die Ihr Bildschirmpräsentator sein werden und Ihre Inhalte zum Leben erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie aus professionellen Vorlagen
Beschleunigen Sie die Videoerstellung, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen, die für verschiedene Schulungsszenarien entwickelt wurden. Passen Sie Szenen an Ihre spezifische Fabrikumgebung an.
3
Step 3
Generieren Sie KI-Voiceovers und Untertitel
Erzeugen Sie sofort natürlich klingende KI-Voiceovers für Ihre Schulungsinhalte in mehreren Sprachen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit für alle Lernenden, indem Sie einfach präzise Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das optimale Seitenverhältnis für Ihre Vertriebskanäle auswählen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo, bereit zur Bereitstellung über die Lernplattformen Ihrer Fabrik.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement bei der Mitarbeiterschulung

.

Nutzen Sie KI-generierte Videos mit Avataren und Voiceovers, um das Engagement erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung in der Fabrikschulung zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Verteilung technischer Schulungsvideos für Smart Factories erleichtern?

HeyGen vereinfacht den Exportprozess und ermöglicht es Ihnen, hochwertige technische Schulungsvideos zu erstellen. Unsere Plattform sorgt für Kompatibilität, sodass Sie Ihre Schulungsinhalte problemlos in bestehende LMS- oder SCORM-Pakete integrieren können, um nahtlose Mitarbeiterschulungen und Verteilung zu gewährleisten.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten KI-Video-Generator für die Fabrikschulung?

HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Video-Generator, der Funktionen wie realistische KI-Avatare und robuste Skriptgenerierung aus Text bietet. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen hilft Ihnen, schnell ansprechende Fabrikschulungsvideos zu erstellen, ohne fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Schulungsvideos und Barrierefreiheitsfunktionen?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende mehrsprachige Fähigkeiten durch fortschrittliche KI-Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungsvideos für eine vielfältige Belegschaft zugänglich sind und das Verständnis über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg verbessern.

Wie stellt HeyGen professionelle Qualität für Smart Factory Schulungsvideos sicher?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Smart Factory Schulungsvideos mit konsistentem Branding durch anpassbare Logos und Farben zu produzieren. Unsere Plattform kombiniert hochwertige KI-Avatare, klare Voiceover-Generierung und gebrauchsfertige Vorlagen, um polierte und effektive Schulungsinhalte zu liefern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo