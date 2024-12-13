Smart Contract Trainingsvideo-Generator: Lernen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Smart-Contract-Konzepte sofort in klare, ansprechende Bildungsvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

503/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das auf Geschäftsleute zugeschnitten ist, die sich für die praktischen Anwendungen der Blockchain interessieren. Verwenden Sie einen visuellen Stil, der auf Infografiken basiert, mit dynamischen Übergängen und einer mitreißenden, enthusiastischen Stimme, die komplexe Konzepte vereinfacht. Dieses Video sollte verschiedene Anwendungsfälle der Blockchain hervorheben, indem HeyGens Vorlagen & Szenen und die Sprachgenerierung genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit von KI-Video-Tools zeigt. Die visuelle Präsentation sollte schnell und dynamisch sein, schnelle Bearbeitungen und eine Vielzahl von KI-Avatar-Stilen illustrieren, gepaart mit lebhafter, energetischer Musik und prägnanter, wirkungsvoller Erzählung. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine effiziente Videogenerierung zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video, das sich an Junior-Web3-Entwickler richtet, die dezentrale Anwendungen erkunden. Der visuelle Ansatz sollte tutorialartig sein, mit Bildschirmaufnahmen von DApp-Oberflächen und Code-Snippets, verstärkt durch fette Textüberlagerungen. Eine ruhige, lehrreiche Stimme sollte die Zuschauer Schritt für Schritt durch die Interaktion mit DApps im Ethereum-Netzwerk führen, unterstützt von HeyGens Untertiteln/Beschriftungen und Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Smart Contract Trainingsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Smart-Contract-Konzepte in ansprechende, hochwertige Trainingsvideos mit KI, um effektive Blockchain-Bildung zu ermöglichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres umfassenden Smart-Contract-Trainingsskripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie, um Ihren Text nahtlos in dynamische Videoinhalte umzuwandeln, die Themen wie Solidity oder Blockchain-Grundlagen abdecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", um Ihre Smart-Contract-Lektionen zu präsentieren. Verbessern Sie das Verständnis, indem Sie relevante visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek integrieren und so ein ansprechendes und professionelles "KI-Video-Generator"-Erlebnis schaffen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verbesserungen
Passen Sie Ihr Trainingsvideo mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke an, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" verwenden. Fügen Sie automatisch generierte Untertitel hinzu, um Klarheit und Zugänglichkeit zu erhöhen und Ihre "Bildungsvideos" wirkungsvoller und professioneller zu gestalten.
4
Step 4
Generieren und Teilen Sie Ihr Video
Mit einem einzigen Klick wird unsere Plattform Ihre Trainingsinhalte verarbeiten und zusammenstellen. Exportieren Sie Ihr finales "Smart Contracts"-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für den Einsatz auf jeder Lernplattform oder für jedes Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Konzepte

.

Vereinfachen Sie komplexe Smart-Contract-Entwicklung und Blockchain-Prinzipien in leicht verständliche Videoinhalte, um fortgeschrittene Themen für alle zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Smart Contract Trainingsvideos helfen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, komplexe Skripte über Smart Contracts in ansprechende Trainingsvideos zu verwandeln. Mit der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und KI-Avataren können Sie effizient hochwertige Inhalte für Blockchain-Schulungen produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erklärung komplexer Blockchain-Konzepte wie Solidity?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge, um komplexe Themen wie Solidity und Ethereum zu klären. Nutzen Sie Untertitel/Beschriftungen, Sprachgenerierung und anpassbare Vorlagen, um technische Details in Ihren Bildungsvideos über Blockchain-Entwicklung klar zu artikulieren.

Kann HeyGen schnell Bildungsvideos über DApps oder NFTs generieren?

Ja, HeyGen vereinfacht den Videogenerierungsprozess für Themen wie DApps und NFTs erheblich. Nutzen Sie vorgefertigte Szenen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um schnell professionelle KI-Videos zu erstellen und die Produktionszeit für Ihre Anwendungsfall-Erklärungen erheblich zu verkürzen.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Erstellung von gebrandeten KI-Videos für Blockchain-Schulungen?

Absolut. HeyGen unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre KI-Videos für Blockchain-Schulungen zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und Professionalität in all Ihren Bildungsressourcen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Smart Contracts.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo