Erstellen Sie sofort professionelle Mitarbeiterschulungs-Videos mit HeyGens AI-Avataren für dynamische Präsentationen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für bestehende Mitarbeiter, um schnell eine neue Softwarefunktion zu erlernen, mit einem klaren, professionellen visuellen Stil, klaren Bildschirmtexten und prägnanter, informativer Erzählung, unter Verwendung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung.
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Werbe-Trainingsvideo für potenzielle Kunden, das starke Markenbeständigkeit mit dynamischen, markengerechten Visuals und fröhlicher Hintergrundmusik beibehält, während durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion Zugänglichkeit und Engagement sichergestellt werden.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 75-sekündiges umfassendes Trainingsvideo für Remote-Teams, das ein detailliertes Skript in ein poliertes Video mit einem professionellen, ansprechenden visuellen Stil und klarer, autoritativer Stimme verwandelt, optimiert durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um effizient hochwertige Inhalte zu produzieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite und den Inhalt der Schulung.
Erstellen Sie mühelos ein breiteres Spektrum an Kursen und erreichen Sie Mitarbeiter und Lernende weltweit mit wirkungsvollen Schulungsvideos.
Verbessern Sie das Engagement und die Beibehaltung der Schulung.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu produzieren, die das Mitarbeiterengagement und die Wissensbeibehaltung erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGen macht die Erstellung professioneller Schulungsvideos mit seiner intuitiven Plattform einfach. Sie können ansprechende Inhalte leicht mit AI-Avataren erstellen, eine Vielzahl von Vorlagen nutzen und Text-zu-Sprache für realistische Sprachübertragungen umwandeln, was als leistungsstarker Schulungsvideo-Ersteller für jedes Unternehmen dient.
Kann HeyGen kleine Unternehmen bei der Entwicklung effektiver Mitarbeiterschulungs-Videos unterstützen?
Absolut, HeyGen ist ein idealer Schulungsvideo-Ersteller für kleine Unternehmen, der es Firmen ermöglicht, hochwertige Mitarbeiterschulungsinhalte effizient zu produzieren. Funktionen wie Branding-Kontrollen sorgen für Markenbeständigkeit, und kollaborative Werkzeuge optimieren den gesamten Videoerstellungsprozess.
Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Schulungsvideos?
HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen zur Verbesserung Ihrer Schulungsvideos, einschließlich robuster Text-zu-Sprache-Fähigkeiten für dynamische Sprachübertragungen und Optionen für Bildschirmaufnahmen, um Software-Demonstrationen festzuhalten. Sein integrierter Video-Editor ermöglicht nahtlose Verfeinerungen Ihrer Erklärvideos.
Welche Arten von Schulungsvideos können mit HeyGen erstellt werden?
HeyGens vielseitige Videoerstellungsplattform ermöglicht es Ihnen, verschiedene Schulungsvideos zu produzieren, einschließlich animierter Videos und Erklärvideos, die perfekt für bedarfsgerechtes Lernen sind. Nutzen Sie eine Vielzahl von Vorlagen und AI-Funktionen, um die Inhaltsentwicklung und das Storyboarding zu optimieren.