Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video, das sich an interne Trainer und L&D-Abteilungen richtet und zeigt, wie Mikrolernmodule das Mitarbeiterengagement steigern können. Der visuelle Stil ist modern und interaktiv, mit animiertem Text und visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einer professionellen männlichen Voiceover-Generierung, die klar die Vorteile des schnellen Aufbaus interaktiver Kurse für unterschiedliche Schulungsbedürfnisse erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Video für Gründer kleiner Unternehmen, das die Kraft eines anpassbaren Schulungserlebnisses demonstriert. Der visuelle Stil ist minimalistisch und lösungsorientiert, zeigt verschiedene professionelle Vorlagen und Szenen, die leicht an einen personalisierten Lernpfad angepasst werden können, mit klaren Textüberlagerungen und aufmunternder Hintergrundmusik. Das Video endet damit, wie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis sicherstellen, dass der Inhalt überall gut aussieht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 75-sekündiges informatives Video, das für Marketing- und Kundenerfolgsteams entwickelt wurde und die Einfachheit der Videokurserstellung für eine überlegene Kundenausbildung hervorhebt. Der visuelle Stil ist freundlich und dennoch anspruchsvoll, präsentiert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung eines Autorentools zur Erstellung ansprechender Inhalte, verbessert durch klare Untertitel für Barrierefreiheit. Ein freundlicher weiblicher AI-Avatar führt die Zuschauer, wodurch der Prozess des Aufbaus umfassender Videokurse einfach und effektiv wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Ihr Schulungsgenerator für kleine Unternehmen Funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungskurse für Ihr Team oder Ihre Kunden, indem Sie Ihre Ideen in wirkungsvolle Lernerfahrungen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kursinhalte
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Schulungsskripts. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion wird Ihre Worte in ansprechende Videolektionen verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr engagierter Instruktor fungieren und Ihr Schulungsmaterial mit natürlichen Ausdrücken und Stimmen zum Leben erwecken.
3
Step 3
Passen Sie mit Ihrem Branding an
Personalisieren Sie Ihren Kurs, indem Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihres Unternehmens mit unseren umfassenden Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Schulungsmaterialien zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Fertige Schulung
Sobald Ihr Kurs abgeschlossen ist, exportieren Sie ihn einfach in verschiedenen Formaten, die für Ihre bevorzugte Online-Schulungssoftware oder Ihr LMS geeignet sind, bereit, Ihre Mitarbeiter zu stärken.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamisches Mikrolernen & Updates

Produzieren Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips für Mikrolernmodule, schnelle Updates oder die Einarbeitung von Mitarbeitern, um Ihre Schulungsbemühungen zu optimieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videokurserstellung vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell in professionelle Videokurse zu verwandeln, indem AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden. Dieser AI-Kursgenerator vereinfacht den Prozess der Videokurserstellung erheblich, sodass Sie effizient hochwertige Bildungsinhalte produzieren können.

Bietet HeyGen anpassbare Optionen für die Markenbildung von Schulungsmaterialien?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben in alle Ihre Video-Schulungmaterialien zu integrieren. Dies macht HeyGen zu einem idealen Schulungsgenerator für kleine Unternehmen, um professionelle, markenkonforme Mitarbeiterschulungen zu erstellen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Entwicklung interaktiver Mikrolerninhalte?

HeyGen dient als intuitives Autorentool und bietet eine reichhaltige Vorlagenbibliothek und vielfältige Szenen, um ansprechende und interaktive Kurse zu erstellen. Mit AI-Voiceover-Generierung und Untertiteloptionen ist es perfekt für die Gestaltung effektiver Mikrolernerfahrungen.

Wie erleichtert HeyGen das einfache Design und die skalierbare Inhaltserstellung?

HeyGen vereinfacht den Designprozess mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Medienbibliothek, was eine schnelle und skalierbare Inhaltserstellung ermöglicht. Sie können Videos problemlos für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte immer optimiert sind.

