Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für kleine Dienstleistungsunternehmen, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen möchten, sollten Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Testimonial-Video entwickeln, das auf skeptische oder vergleichende potenzielle Kunden zugeschnitten ist. Der visuelle Stil erfordert Authentizität, Wärme und Professionalität, idealerweise mit echtem Kundenmaterial und polierten Textüberlagerungen ihrer Testimonials. Stellen Sie maximale Reichweite und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und seine Text-zu-Video-Funktion für narrative Übergänge nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Vertiefen Sie das Engagement mit Ihren bestehenden Kunden und Social-Media-Followern, indem Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Markenstory-Video erstellen. Dieses Stück sollte einen persönlichen und erzählerischen Ton annehmen, mit einem freundlichen AI-Avatar, der Ihre Mission vor einem Hintergrund aus sanfter, aufbauender Musik und authentischen Einblicken hinter die Kulissen präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Markenbotschaft zum Leben zu erwecken, und erkunden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen für ein einzigartiges, anpassbares Design.
Beispiel-Prompt 3
Treiben Sie sofortige Aktionen unter bestehenden und potenziellen Kunden auf Social-Media-Plattformen mit einem lebendigen und wirkungsvollen 15-sekündigen Promo-Video an, perfekt, um ein zeitlich begrenztes Angebot oder eine Neuankunft anzukündigen. Dieses Video benötigt einen schnellen, auffälligen visuellen Stil, der dynamische Textanimationen und einen klaren Handlungsaufruf umfasst, alles synchronisiert mit energetischer Hintergrundmusik. Vereinfachen Sie die Inhaltserstellung, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für schnelle visuelle Inhalte nutzen und durch Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte eine optimale Darstellung auf allen Plattformen sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Marketing-Video-Maker für kleine Unternehmen funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Marketingvideos für Ihr kleines Unternehmen, um Kunden zu gewinnen und die Online-Präsenz Ihrer Marke zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, um Ihre Marketingvideo-Erstellung zu starten und von Anfang an ein poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenstory hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre einzigartige Botschaft hinzufügen, Ihre eigenen Medien hochladen und Ihr individuelles Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben anwenden.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Verbesserungen an
Nutzen Sie fortschrittliche AI-Funktionen wie AI-Avatare für Präsentatoren und realistische Voiceover-Generierung, um das Engagement und die Zugänglichkeit für Ihr Publikum zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Laden Sie Ihr fertiges Marketingvideo herunter, optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten, bereit für die sofortige Verbreitung auf verschiedenen Plattformen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Marketingvideos mit einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen zu produzieren. Integrieren Sie mühelos Ihre Branding-Elemente für ein professionelles Erscheinungsbild, das bei Ihrem Publikum Anklang findet.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für Social-Media-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen wie Text-zu-Video und AI-Avatare, um die Erstellung hochwertiger Social-Media-Videos zu vereinfachen. Dies ermöglicht eine effiziente Videoproduktion, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Wie unterstützt HeyGen eine konsistente Markenführung in meinen Videoinhalten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten nahtlos in alle Ihre Videoinhalte zu integrieren. Konsistente Markenführung stärkt Ihre Präsenz und kann die Konversionsrate für Ihr Unternehmen erhöhen.

Ist HeyGen für die Marketingvideo-Bedürfnisse kleiner Unternehmen geeignet?

Ja, HeyGen ist ein idealer Marketing-Video-Maker für kleine Unternehmen, der es Ihnen ermöglicht, schnell professionelle Promo- und Produktvideos zu erstellen. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Medienbibliothek machen die Videoproduktion für jeden zugänglich.

