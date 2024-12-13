Marketing-Video-Generator für kleine Unternehmen: Erhöhen Sie Ihre Reichweite

Verwandeln Sie Ihre Ideen in fesselnde Videomarketing-Kampagnen mit AI-Avataren. Steigern Sie das Engagement und die Sichtbarkeit Ihrer Marke ohne komplexe Bearbeitung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Social-Media-Video für Marketingmanager, die nach innovativen Inhalten suchen, und demonstrieren Sie, wie HeyGens AI-Video-Generator ihren Arbeitsablauf revolutioniert. Die visuelle Ästhetik sollte modern und ansprechend sein, mit einem professionellen AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile präsentiert. Betonen Sie die Kraft der AI-Avatare von HeyGen, um schnell polierte, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.
Produzieren Sie eine polierte 60-sekündige Markenpräsentation für Unternehmer, die sich auf den Aufbau einer starken Online-Präsenz konzentrieren, und veranschaulichen Sie, wie HeyGen die konsistente Markenbildung über alle Marketingmaterialien hinweg vereinfacht. Verwenden Sie einen eleganten, professionellen visuellen Stil mit markengerechten Farben und Hintergrundmusik, die Raffinesse vermittelt. Heben Sie die umfangreiche Auswahl an Vorlagen und Szenen hervor, die es ermöglichen, mühelos eine kohärente Markenidentität zu bewahren.
Stellen Sie sich einen prägnanten 30-sekündigen Werbeclip vor, der sich an digitale Vermarkter richtet, die ihre Marketingkampagnen durch die Erstellung ansprechender Inhalte optimieren möchten. Das Video sollte einen energetischen und inspirierenden visuellen Stil haben, gepaart mit einer eindrucksvollen Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGens effiziente Voiceover-Generierung schnell professionelle Erzählungen zu jedem Video hinzufügen kann, um die Kampagnenbotschaften tiefer bei den Zuschauern zu verankern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Marketing-Video-Generator für kleine Unternehmen

Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Marketingvideos für Ihr kleines Unternehmen, steigern Sie das Engagement und erzielen Sie Ergebnisse mit unserer AI-gestützten Plattform.

Step 1
Wählen Sie Ihre Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen und Szenen, um die Erstellung Ihres Marketingvideos zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um von Grund auf neu zu gestalten.
Step 2
Erstellen Sie Ihr fesselndes Skript
Schreiben Sie Ihre Marketingbotschaft oder fügen Sie vorhandenen Text ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird es sofort in eine fesselnde visuelle Geschichte umwandeln.
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens übereinstimmt. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten für eine konsistente Botschaft zu integrieren.
Step 4
Exportieren und starten Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihr wirkungsvolles Marketingvideo über alle Ihre Social-Media-Kanäle und Kampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen hervor

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos, die Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die Marketingbemühungen Ihrer Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingbemühungen für kleine Unternehmen verbessern?

HeyGen, ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, ermöglicht es kleinen Unternehmen, mühelos überzeugende Videoinhalte für verschiedene Marketingkampagnen zu erstellen. Die intuitive Plattform vereinfacht die Videoproduktion und macht hochwertiges Videomarketing für kleine Unternehmen zugänglich und wirkungsvoll.

Welche Arten von Videoinhalten kann ich mit HeyGen für mein Unternehmen produzieren?

Mit HeyGen können Sie problemlos eine Vielzahl von Videoinhalten erstellen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind, darunter ansprechende Social-Media-Videos, überzeugende Testimonials und informative Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um Ihren Content-Erstellungsprozess für verschiedene Marketingbedürfnisse zu optimieren.

Bietet HeyGen Funktionen für individuelles Branding in meinen Videos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos stets die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten einfach integrieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre Marketingvideos ein professionelles und markengerechtes Erscheinungsbild über alle Kampagnen hinweg beibehalten.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Marketingkampagnen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich durch leistungsstarke Funktionen wie die Umwandlung von Text zu Video aus Skripten, AI-Voiceover-Generierung und eine umfangreiche Bibliothek mit einsatzbereiten Vorlagen. Diese Effizienz ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Marketingvideos zu erstellen und so die Content-Erstellung und Kampagnenleistung zu optimieren.

