Erstelle eine atemberaubende Diashow mit dem Musikvideomacher
Verwandeln Sie Ihre Fotos in dynamische Präsentationen mit synchronisierter Hintergrundmusik und KI-Avataren für ein fesselndes Erlebnis.
Beispiele erkunden
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Foto-Diashow-Video, das mit Hilfe von HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion eine fesselnde Geschichte erzählt. Entwickelt für kreative Einzelpersonen und kleine Unternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren möchten, kombiniert dieses Video KI-Avatare und Sprachsynthese, um eine persönliche Note hinzuzufügen. Der visuelle Stil ist schlicht und professionell, mit einem Fokus auf Klarheit und Wirkung, was es für LinkedIn und professionelle Präsentationen geeignet macht.
Tauchen Sie Ihr Publikum in ein 30-sekündiges KI-Diashow-Videomacher-Erlebnis ein, bei dem jedes Bild mit synchronisierter Hintergrundmusik und fesselnden Videoübergängen zum Leben erweckt wird. Zielgruppe sind Eventplaner und Vermarkter, dieses Video nutzt HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine polierte und zusammenhängende Erzählung zu schaffen. Der visuelle Stil ist modern und dynamisch, perfekt, um Zuschauer auf Konferenzen oder Online-Webinaren zu fesseln.
Binden Sie Ihre Follower mit einem 60-Sekunden-Diashow mit Musik Video Maker ein, der atemberaubende Bilder und einen eingängigen Soundtrack kombiniert. Ideal für Influencer und Content-Ersteller, nutzt dieses Video HeyGens Medienbibliothek/Stock-Support, um Ihre Diashow mit hochwertigen Bildern und Clips zu verbessern. Der visuelle Stil ist trendig und dynamisch, entworfen, um mit einem jungen Publikum auf Plattformen wie YouTube und Snapchat zu resonieren.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen revolutioniert die Erstellung von Diashow-Videos mit Musik, indem es KI-gesteuerte Werkzeuge nutzt, um Kreativität und technische Präzision zu verbessern. Ob Sie dynamische Präsentationen oder fesselnde Diashows für soziale Medien erstellen, Funktionen von HeyGen wie der KI-Diashow-Videomacher und synchronisierte Hintergrundmusik sorgen dafür, dass Ihr Inhalt das Publikum mühelos fesselt.
Erstelle fesselnde Videos für soziale Medien.
Create captivating social media slideshows with AI, enhancing engagement through dynamic transitions and synchronized music.
Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos.
Craft motivational slideshow videos that inspire audiences, using AI to seamlessly integrate music and voiceovers.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Diashow mit der Erstellung von Musikvideos verbessern?
HeyGen bietet einen KI-gesteuerten Diashow-Videomacher, der es Ihnen ermöglicht, nahtlos Musik zu Ihren Diashows hinzuzufügen, um dynamische Präsentationen mit synchronisierter Hintergrundmusik und ansprechenden Videoübergängen zu erstellen.
Was macht den KI-Diashow-Videomacher von HeyGen einzigartig?
HeyGens KI-Diashow-Videomacher zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, KI-Avatare und Sprachsynthese zu integrieren, was Ihren Fotodiashow-Videos eine persönliche Note verleiht.
Kann ich mit HeyGen Diashows für soziale Medien erstellen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Diashows für soziale Medien mit seiner umfangreichen Medienbibliothek und anpassbaren Vorlagen zu erstellen, sodass Ihr Inhalt sowohl professionell als auch visuell ansprechend ist.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von Text-zu-Diashow-Videos?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Text in fesselnde Diashow-Videos zu verwandeln, indem es seine Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzt, um mit Leichtigkeit packende Geschichten zu erstellen.