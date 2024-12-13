Erstellen Sie ansprechende überspringbare Werbevideos mit AI
Steigern Sie die Werbeleistung und senken Sie die Kosten. Erstellen Sie schnell hochwertige überspringbare Anzeigen mit AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges technisches Demonstrationsvideo, das zeigt, wie `Skip-Tracking-URLs` korrekt in einer `überspringbaren Werbevideo`-Umgebung implementiert werden. Dieses Video richtet sich an Ad-Tech-Entwickler und QA-Ingenieure und verwendet dynamische Bildschirmfreigabe-Animationen sowie einen ansprechenden `AI-Avatar`, um die Zuschauer durch die Einrichtung zu führen, ergänzt durch informative `Untertitel/Beschriftungen`.
Erstellen Sie ein detailliertes 2-minütiges Anleitungsvideo, das die Komponenten eines optimalen `BidRequest` für `überspringbare Anzeigen` aufschlüsselt und sich darauf konzentriert, wie spezifische Parameter das Bietverhalten und die Impressionenlieferung beeinflussen. Richten Sie diesen Inhalt an Ad-Exchange-Ingenieure und Datenwissenschaftler, indem Sie hochmoderne Datenvisualisierungsästhetik aus der `Medienbibliothek/Stock-Unterstützung` verwenden und `Vorlagen & Szenen` nutzen, um den komplexen Informationsfluss zu strukturieren.
Gestalten Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Problem-/Lösungsvideo, das häufige Herausforderungen und bewährte Praktiken bei der Entwicklung und Bereitstellung von `VPAID-Werbekreativen` anspricht, einschließlich der Implementierung von `benutzerdefinierten Tracking-Ereignissen`. Die Zielgruppe sind kreative Entwickler und Ad-Server-Techniker, die ansprechende visuelle Metaphern und einen hilfreichen, erklärenden Ton benötigen, der von einem `AI-Avatar` geliefert wird, optimiert für verschiedene Platzierungen durch `Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte`.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle, leistungsstarke Anzeigenerstellung.
Entwickeln Sie schnell ansprechende überspringbare Werbevideos mit AI, maximieren Sie die Wirkung und minimieren Sie die Produktionszeit für effektive Kampagnen.
Produzieren Sie ansprechende Kurzform-Werbevideos.
Erstellen Sie sofort fesselnde Kurzform-überspringbare Werbevideos, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und das Engagement effizient zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung von Videoinhalten, die für überspringbare Werbevideoformate geeignet sind?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige "überspringbare Werbevideo"-Inhalte einfach mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Sie können ansprechende visuelle Inhalte und Voiceovers erstellen, sodass Ihr Video-Asset bereit ist, auf verschiedenen Werbeplattformen eingesetzt zu werden, die "überspringbare In-Stream-Videoanzeigen" unterstützen. Die Plattform bietet flexible Seitenverhältnis-Anpassungen, um verschiedene Werbeplatzierungen zu bedienen.
Sind von HeyGen erstellte Videos mit technischen Werbespezifikationen wie VAST für eine nahtlose Bereitstellung kompatibel?
Ja, HeyGen erstellt Video-Assets, die den Industriestandards entsprechen und mit gängigen Werbespezifikationen wie "VAST 3.0" und früheren Versionen kompatibel sind. Während sich HeyGen auf die Videoproduktion konzentriert, kann das Ergebnis problemlos in Plattformen integriert werden, die "VAST 2.0" oder "VAST 3.0" unterstützen, um eine robuste Bereitstellung und "Tracking" Ihrer "TrueView-Anzeigen" zu gewährleisten.
Welche technischen Überlegungen sollte ich beachten, wenn ich mit HeyGen Videoanzeigen für Plattformen wie Authorized Buyers erstelle?
Wenn Sie HeyGen verwenden, um Video-Assets für Plattformen wie Google Ads oder "Authorized Buyers" zu produzieren, sollten Sie sich auf die Auswahl geeigneter Seitenverhältnisse und die Einhaltung der Dateigröße für optimale Leistung konzentrieren. HeyGens robuste Exportoptionen stellen sicher, dass Ihr Video-Asset technisch einwandfrei ist, um in Anzeigensysteme integriert zu werden, die möglicherweise Standards wie "OpenRTB" für Gebotsanfragen nutzen, was eine effiziente Werbebereitstellung und "Skip-Tracking-URLs" erleichtert.
Kann HeyGen helfen, meine Videoanzeigen mit spezifischen Branding-Elementen für konsistente Kampagnen anzupassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende "Branding-Kontrollen", einschließlich Logo-Platzierung und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre "überspringbaren Anzeigen" eine konsistente Markenidentität beibehalten. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um professionelle Videoanzeigen zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und mit Ihrer gesamten Marketingstrategie auf allen Plattformen übereinstimmen.