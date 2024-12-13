HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, eine konsistente visuelle Identität in all Ihren Marketingbemühungen zu bewahren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben und erstellen Sie professionelle Social-Media-Videos und Anzeigen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.