Fähigkeitstraining Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse mit KI
Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos für Lernen und Entwicklung mit KI-Avataren, ohne Bearbeitungsfähigkeiten oder hohe Kosten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für interne Teams und Softwarebenutzer vor, das ein neues Softwaremodul gründlich erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr ansprechend und direkt sein, mit einem realistischen KI-Avatar, der die Zuschauer durch komplexe Schritte mit Bildschirmdemonstrationen führt. Die Nutzung von HeyGens KI-Avataren bietet ein konsistentes und professionelles Gesicht für Ihre umfassenden Schulungsvideos, wodurch fortgeschrittene Funktionen für alle zugänglich werden.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden oder Vertriebsteams richtet und die Benutzerfreundlichkeit eines neuen Technologieprodukts hervorhebt. Dieses Video sollte einen lebendigen, modernen visuellen Stil annehmen, der reichhaltige Medienbibliothek-/Stock-Unterstützungsvisuals und ansprechende Hintergrundmusik integriert, mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit. Betonen Sie den Wert des Produkts, indem Sie HeyGens robuste Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung nutzen, um eine professionelle und kostengünstige Präsentation zu erstellen.
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das globale Zugänglichkeit gewährleistet. Der visuelle Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit einer Vielzahl von professionellen Vorlagen & Szenen und klaren, mehrsprachigen Sprachübertragungen, und es sollte leicht aktualisierbar sein. Implementieren Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um die Inhaltserstellung für Lern- und Entwicklungsinitiativen zu optimieren und effektiv auf unternehmensweite Schulungsbedürfnisse einzugehen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Schulungskurse.
Entwickeln und verteilen Sie schnell eine breitere Palette von Schulungskursen an ein globales Publikum und erweitern Sie die Lernmöglichkeiten.
Verbessern Sie das Schulungsengagement und die Beibehaltung.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden zu erhöhen und die Wissensbeibehaltung in allen Fähigkeitstraining-Programmen zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Fähigkeitstraining-Videos?
HeyGens KI-Video-Generator verwandelt Text in ansprechende Schulungsvideos mit fortschrittlichen KI-Avataren und natürlicher KI-Sprachgenerierung. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten und optimiert Ihre Lern- und Entwicklungsinitiativen.
Welche fortschrittlichen KI-Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen nutzt hochmoderne KI-Avatare und einen leistungsstarken Text-zu-Video-Generator, um professionelle Inhalte zu erstellen. Diese KI-Videoplattform bietet ausgefeilte Sprachübertragungs- und automatische Untertitelungsfunktionen, die eine qualitativ hochwertige und zugängliche Ausgabe für diverse Schulungsbedürfnisse gewährleisten.
Kann HeyGen in bestehende Lern- und Entwicklungssysteme integriert werden?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose LMS-Integration mit verschiedenen Lern- und Entwicklungsplattformen zu unterstützen, um Ihre Mitarbeiter-Einarbeitung und kontinuierlichen Schulungsprogramme zu verbessern. Diese Fähigkeit gewährleistet einfache Updates und eine effiziente Verteilung Ihrer KI-generierten Schulungsvideos.
Unterstützt HeyGen die mehrsprachige Videoproduktion für globale Teams?
Absolut. HeyGen bietet 1-Klick-Übersetzungen und robuste automatische Untertitelung, die es Ihnen ermöglichen, Schulungsvideos in über 100 Sprachen zu produzieren. Dies macht es zu einem leistungsstarken KI-Video-Generator für die Erstellung von zugänglichen und inklusiven Inhalten für globales Lernen und Entwicklung.