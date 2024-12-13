Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das eine neue Softwarefunktion für die Einarbeitung von Mitarbeitern erklärt. Dieser technische Erklärer sollte einen professionellen, direkten visuellen Stil aufweisen, komplett mit einer klaren, KI-generierten Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihre detaillierten Anweisungen in ein poliertes Schulungsvideo zu verwandeln, das sich an neue Mitarbeiter richtet, die eine schnelle Einarbeitung benötigen.

Video Generieren