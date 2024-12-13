Fähigkeiten-Lernvideo-Generator: Erstellen Sie KI-Trainingsvideos

Produzieren Sie schnell professionelle Trainingsvideos mit Text-zu-Video-Generierung, die das Onboarding und Benutzerhandbücher vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Tutorial-Video für Produktnutzer, indem Sie ein detailliertes Skript in eine moderne, klare Schritt-für-Schritt-Visualisierung umwandeln, mit Text-zu-Video aus dem Skript, ergänzt durch klare, instruktive Voiceovers und Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges dynamisches Werbevideo für Manager im Bereich Lernen & Entwicklung, das ein neues Schulungsmodul mit einer lebhaften, professionellen Stimme und einem ansprechenden, markengerechten visuellen Stil präsentiert, erstellt mit HeyGens Vorlagen & Szenen, die sich leicht für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten anpassen lassen.
Beispiel-Prompt 3
Wie können interne Teams komplexe Videodokumentationen effektiv teilen? Erstellen Sie ein 45-sekündiges informatives Video für Projektmanager und internes Personal, das einen prägnanten, leicht verständlichen visuellen Stil und ein neutrales, klares Voiceover verwendet, unterstützt durch relevante Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Untertitel für Klarheit.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Fähigkeiten-Lernvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos und Lerninhalte. Generieren Sie hochwertige Bildungsinhalte mit KI, die für Lern- und Entwicklungsteams konzipiert sind.

1
Step 1
Fügen Sie Ihre Lerninhalte ein
Beginnen Sie damit, Ihr vorhandenes Lernmaterial oder Skript in die Plattform einzufügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Text schnell in eine dynamische visuelle Lektion zu verwandeln, die die Grundlage Ihres Fähigkeiten-Lernvideos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie KI-Avatare & Voiceovers
Verbessern Sie Ihre Trainingsvideos, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Kombinieren Sie sie mit professionellen KI-Voiceovers, um Ihre Lektionen für Lernende ansprechender und nachvollziehbarer zu gestalten.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Vorlagen
Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von über 300 L&D-fertigen Vorlagen, um Ihr Video effektiv zu strukturieren. Wenden Sie mühelos Ihr Unternehmensbranding, einschließlich Logos und Farben, an, um Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Materialien sicherzustellen.
4
Step 4
Generieren und Exportieren Ihres Videos
Mit Ihren Inhalten, Visuals und Ihrem Branding an Ort und Stelle, generieren Sie Ihre hochwertigen Trainingsvideos. Nutzen Sie unsere Größenanpassung & Export-Funktion, um Videos in verschiedenen Formaten zu produzieren, die bereit für nahtloses Teilen und Integration in jede Lernplattform sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Spezialisierte Bildung vereinfachen

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie medizinische Inhalte in klare, prägnante Videodokumentationen, die die spezialisierte Bildung und Benutzerhandbücher erheblich verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Trainingsvideos und Lerninhalte verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Videogenerator, der Lern- und Entwicklungsinitiativen erheblich verbessert. Sie können ansprechende Trainingsvideos mit einer umfangreichen Bibliothek von über 300 L&D-fertigen Vorlagen und realistischen KI-Avataren erstellen, was die Inhaltserstellung vereinfacht.

Was macht HeyGen zu einer mühelosen Lösung für Videodokumentation?

HeyGen dient als leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der Skripte mühelos in professionelle Videodokumentationen verwandelt. Seine KI-generierten Videofunktionen und mühelosen Updates machen die Pflege aktueller Benutzerhandbücher und Tutorial-Videos einfach.

Kann HeyGen KI-Videos mit mehrsprachiger Unterstützung generieren?

Ja, HeyGen ist ein KI-Videogenerator, der in der Lage ist, professionelle Videos mit robuster mehrsprachiger Unterstützung zu produzieren. Seine integrierten KI-Voiceovers und 1-Klick-Übersetzungen erleichtern das Erreichen eines globalen Publikums durch einen mehrsprachigen Videoplayer und verbessern Ihr Erlebnis mit dem Fähigkeiten-Lernvideo-Generator.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding- und Tutorial-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Onboarding- und Tutorial-Videos effizient zu produzieren. Nutzen Sie seinen Text-zu-Video-Generator und die vielfältigen KI-Avatare, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, was ihn zu einem idealen Fähigkeiten-Lernvideo-Generator für Ihre Bedürfnisse macht.

