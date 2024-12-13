Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein dynamisches 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Schritte der "Mitarbeitereinführung" mühelos präsentiert. Diese Aufforderung ermutigt die Nutzer, "Schulungsvideos zu erstellen", die visuell modern und professionell sind, indem sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell die Stimmung und Struktur festzulegen. Der Ton sollte ein fröhlicher, freundlicher Kommentar sein, der perfekt für ein junges Publikum geeignet ist, das seine neue Rolle antritt.

Video Generieren