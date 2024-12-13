Kompetenzentwicklungs-Video-Generator: Schulung verbessern

Beschleunigen Sie die Kompetenzentwicklung und Inhaltserstellung für L&D-Teams, indem Sie Skripte in professionelle Videos umwandeln, die Text-zu-Video-Funktion nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das eine bevorstehende Richtlinienänderung betont. Dieses Schulungsvideo benötigt einen zugänglichen und informativen Ton mit einem hellen visuellen Stil, wobei die Sprachgenerierung von HeyGen genutzt wird, um die Botschaft effektiv zu übermitteln und ein breites Verständnis sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden und Marketingteams richtet und die Vorteile eines neuen Dienstes aufzeigt. Das Video sollte eine dynamische und moderne visuelle Ästhetik haben und umfangreich die Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, um schnell und wirkungsvoll Videoinhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges technisches Tutorial-Video, das einen komplexen Arbeitsablauf für ein globales Publikum von technischen Teams erklärt. Der visuelle Stil sollte präzise und universell verständlich sein, wobei die integrierten Untertitel von HeyGen die Klarheit unterstützen und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Kompetenzentwicklungs-Video-Generatoren funktionieren

Nutzen Sie AI, um ansprechende und effektive Schulungsvideos zu produzieren, die Ihr Team mit zugänglichen und skalierbaren Lerninhalten stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Schulungsinhalte oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen. Unsere Plattform nutzt Ihr Skript, um sofort Videoszenen über die Text-zu-Video-Funktion zu generieren und so die Grundlage für Ihr Kompetenzentwicklungsvideo zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Sprachübertragung
Erwecken Sie Ihre Inhalte mit einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren zum Leben, die Ihre Botschaft genau vermitteln. Wählen Sie einen AI-Avatar, der als Ihr professioneller und ansprechender Präsentator für die Schulung dient.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Untertiteln
Integrieren Sie relevante Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte poliert und leicht verständlich sind, um die wichtigsten Lernpunkte für Ihr Publikum zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und übersetzen Sie für globale Reichweite
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen wählen. Exportieren Sie Ihr fertiges Kompetenzentwicklungsvideo einfach und nutzen Sie unsere Übersetzungsfunktionen, um ein globales Publikum zu erreichen und die Wirkung Ihrer Schulung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Fähigkeiten entmystifizieren

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie technische Verfahren oder komplizierte Vorschriften, in klare und zugängliche Video-Tutorials für einen schnellen Kompetenzerwerb.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Videoinhaltserstellung?

HeyGen ist ein führender AI-Videogenerator, der die Erstellung von Videoinhalten vereinfacht. Unsere Plattform ermöglicht es Nutzern, Text mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln, indem fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen genutzt werden, um Inhalte in professioneller Qualität mit minimalem Aufwand zu produzieren.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für eine verbesserte Videoproduktion?

HeyGen bietet ein innovatives AI-Studio, das mit kreativen Werkzeugen ausgestattet ist, darunter eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, umfangreiche Vorlagen und leistungsstarke Text-zu-Video-AI-Funktionen. Dies ermöglicht es Nutzern, mühelos überzeugende Produkt-Erklärvideos, Schulungsvideos und mehr zu erstellen und so die Erstellung hochwertiger Videoinhalte zu fördern.

Kann HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungs- und Einarbeitungsvideos genutzt werden?

Absolut. HeyGen fungiert als herausragender Kompetenzentwicklungs-Video-Generator, ideal für die Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiterschulungs- und Einarbeitungsvideos. Unsere Plattform unterstützt die schnelle Entwicklung umfassender Tutorial-Video-Bibliotheken und SOPs, was die Lern- und Entwicklungsinitiativen für L&D-Teams erheblich verbessert.

Welche Art von AI-Avataren und Sprachübertragungen bietet HeyGen für Videoprojekte?

HeyGen bietet eine breite Palette realistischer und anpassbarer AI-Avatare sowie hochwertige AI-Sprachübertragungen, die Ihre Skripte zum Leben erwecken. Diese fortschrittlichen Funktionen sind integraler Bestandteil unseres AI-Videogenerators und sorgen dafür, dass Ihre Videoinhaltserstellung ansprechend, professionell und auf Ihre Marke zugeschnitten ist.

