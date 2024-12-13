Erstellen Sie ein 60-sekündiges, fesselndes Produkt-Demo-Video, das für Vertriebsmitarbeiter konzipiert ist, um neue Softwarefunktionen potenziellen Kunden vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, indem Live-Action-Bildschirmaufnahmen mit animierten Grafiken kombiniert werden. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren und durch die Benutzeroberfläche zu führen, sodass die Demonstration äußerst ansprechend und personalisiert wird. Dieses Demo-Video soll die Zielgruppe schnell über den Wert des Produkts informieren und begeistern.

