Erstellen Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial für Softwareentwickler und Produktmanager, das zeigt, wie man effizient detaillierte Produkt-Erklärvideos mit HeyGen produziert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und UI-Highlights, ergänzt durch eine präzise, klare AI-Sprachüberlagerung. Konzentrieren Sie sich darauf, die Leichtigkeit der Umwandlung technischer Dokumentationen in ansprechende Videoinhalte mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus Skripten zu demonstrieren und seine Effizienz als AI-Erklärvideo-Generator hervorzuheben.

