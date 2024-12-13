Ja, HeyGen integriert sich nahtlos mit verschiedenen Lernmanagementsystemen (LMS) für eine reibungslose Bereitstellung und Nachverfolgung Ihrer Schulungsvideos. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Sicherheitsvideos leicht innerhalb Ihrer aktuellen Infrastruktur verteilt werden können, um das Wissen zu festigen.