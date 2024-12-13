Single-Release-Video-Maker: Erstellen Sie atemberaubende Musikvideos

Produzieren Sie mühelos professionelle Single-Release-Videos mit unserem benutzerfreundlichen Online-Editor, der eine umfangreiche Medienbibliothek für beeindruckende Visuals bietet.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video zur Single-Veröffentlichung, das für unabhängige Künstler konzipiert ist, die ihren neuen Track auf sozialen Medien ankündigen möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, mit stilisierten Lyric-Videos, die sich perfekt zum Beat der Musik animieren. Zielgruppe sind aufstrebende Musiker, die einen professionellen Look ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten wünschen. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende, auffällige Visuals zu erstellen, die bei einem jungen, digital-affinen Publikum Anklang finden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein etablierter Musikproduzent strebt nach einem fesselnden 45-sekündigen Musik-Visualizer für die Lead-Single seines Albums, der sich an Branchenprofis und ein anspruchsvolles Publikum richtet. Die Ästhetik sollte abstrakt und futuristisch sein, mit fließenden Album-Motion-Grafiken, die subtil auf die Dynamik des Songs reagieren und ein wirklich einzigartiges Videoerlebnis schaffen. Mit HeyGens "AI-Avataren" stellen Sie sich einen surrealen, interpretativen Charakter vor, der mit der sich entwickelnden visuellen Landschaft tanzt oder interagiert und eine unverwechselbare künstlerische Note hinzufügt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen ansprechenden 15-sekündigen Werbeclip, der für Social-Media-Influencer und Künstler gedacht ist, die eine virale Challenge um ihre neue Single initiieren, speziell optimiert für Plattformen wie TikTok und Instagram Stories. Der visuelle Stil muss schnelllebig, trendig und verspielt sein, mit auffälligen Textüberlagerungen und schnellen Schnitten, die an beliebte Spotify Canvas-Visuals erinnern. Konzentrieren Sie sich auf eine junge Zielgruppe, die bereit ist, teilzunehmen. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um den Inhalt nahtlos für verschiedene mobile Plattformen anzupassen und maximale Reichweite und Viralität zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich einen 60-sekündigen filmischen Teaser vor, der darauf abzielt, die Vorfreude auf die kommende Single einer Band zu wecken, gezielt auf ihre treue Fangemeinde und Musikkritiker. Die visuelle Erzählung sollte eindrucksvoll und geheimnisvoll sein, indem hochwertiges Stock-Footage mit subtilen Animationseffekten und filmischen Übergängen kombiniert wird, um ein faszinierendes "Pro-Trailer"-Gefühl zu erzeugen. Eine tiefe, resonante "Voiceover-Generierung" von HeyGen wird ein kurzes, poetisches Skript erzählen, das die Themen des Songs andeutet, ohne zu viel zu verraten, und die Zuschauer tiefer in die Welt der Band zieht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Single-Release-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Musikvideos für Ihre neue Single. Unsere intuitiven Tools helfen Künstlern und Labels, beeindruckende Visualizer zu erstellen, die für jede Plattform bereit sind.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, die speziell für Musikveröffentlichungen entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Vision für Ihre Single zu entfalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Musik & Visuals hinzu
Laden Sie mühelos Ihren Track, Ihr Albumcover und alle gewünschten Videoclips oder Bilder hoch. Verwenden Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um Elemente zu arrangieren und mit Ihrem Beat zu synchronisieren.
3
Step 3
Anpassen & Verbessern
Personalisieren Sie Ihr Video mit animiertem Text, dynamischen Effekten und Visualizern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Single-Release-Video die Stimmung und Botschaft Ihrer Musik perfekt einfängt.
4
Step 4
Exportieren & Global Teilen
Rendern Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für beliebte soziale Medienplattformen optimiert sind. Laden Sie Ihre Kreation einfach herunter und teilen Sie sie weltweit mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Musik-Erzählungen

.

Erstellen Sie überzeugende visuelle Erzählungen, die mit der Botschaft Ihrer Musik übereinstimmen, und inspirieren und erheben Sie Ihr Publikum mit jeder neuen Veröffentlichung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen bietet Kreativen umfassende kreative Kontrolle, sodass Sie mühelos beeindruckende Videos mit professionell gestalteten Vorlagen und Animationseffekten erstellen können, um Ihre Vision in die Realität umzusetzen.

Kann HeyGen mir helfen, professionelle Lyric-Videos oder Musik-Visualizer zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker Musikvideo-Maker und AI-Video-Generator, der Ihnen hilft, fesselnde Lyric-Videos und Musik-Visualizer zu erstellen, komplett mit beat-synchronisierten Elementen für ein professionelles Finish.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Videoproduktion?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und ist ein benutzerfreundlicher Online-Editor, der professionelle Videoproduktion auch ohne Vorkenntnisse im Bereich Bearbeitung zugänglich macht.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für meine Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihre Videos mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anpassen können. Sie können auch verschiedene Video-Vorlagen, Filter und eine reichhaltige Medienbibliothek einschließlich Stock-Videos nutzen, um einzigartige Videostile zu kreieren.

