Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video zur Single-Veröffentlichung, das für unabhängige Künstler konzipiert ist, die ihren neuen Track auf sozialen Medien ankündigen möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, mit stilisierten Lyric-Videos, die sich perfekt zum Beat der Musik animieren. Zielgruppe sind aufstrebende Musiker, die einen professionellen Look ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten wünschen. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende, auffällige Visuals zu erstellen, die bei einem jungen, digital-affinen Publikum Anklang finden.

