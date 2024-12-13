Erstelle beeindruckende Videos mit einem Kurzvideo-Ersteller

Verwandle deine Ideen mit Hilfe von KI-Avataren und einer umfangreichen Musikbibliothek in fesselnde Videos, ideal für alle sozialen Medien.

493/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Versuchen Sie es mit einem dieser Vorschläge.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Tauchen Sie ein in die Welt der nahtlosen Videoproduktion mit einem 60-Sekunden-Tutorial, das für aufstrebende Filmemacher und Technikbegeisterte konzipiert ist. Dieses Video wird Sie durch die technische Raffinesse der Drag-and-Drop-Schnittstelle von HeyGen führen und zeigen, wie Sie Rohmaterial in polierten Inhalt verwandeln. Mit unserer Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion lernen Sie, ansprechende YouTube Shorts mühelos zu erstellen, während Sie gleichzeitig eine professionelle Ästhetik beibehalten.
Aufforderung 2
Fesseln Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums mit einem 30-sekündigen Werbevideo, das speziell für Social-Media-Influencer und Marketer zugeschnitten ist. Mit den KI-Avataren von HeyGen erwecken Sie Ihre Botschaft mit personalisierten Charakteren zum Leben, die sich direkt an Ihre Zuschauer richten. Das Video wird vor einer Kulisse aus eleganten, modernen Visuals präsentiert, ergänzt durch einen sorgfältig ausgewählten Soundtrack aus unserer Musikbibliothek, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt in der überfüllten digitalen Landschaft hervorsticht.
Aufforderung 3
Begeben Sie sich auf eine kreative Reise mit einem 90-sekündigen Erzählvideo, das sich an Pädagogen und Geschichtenerzähler richtet. Dieses Video wird die Kraft von HeyGen's Sprachgenerierung erkunden und Ihnen ermöglichen, Ihre Geschichte mit fesselnder Erzählung zu ergänzen. Mit einem Schwerpunkt auf reichhaltigen, kinematografischen Bildern und ansprechenden Untertiteln/Beschriftungen können Sie komplexe Ideen in einem zugänglichen Format vermitteln, was es ideal für Bildungsinhalte auf verschiedenen sozialen Medien macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie ein Kurzvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Kurzvideos mit unseren KI-gesteuerten Werkzeugen.

1
Step 1
Erstelle mit KI-Avataren
Beginnen Sie Ihre Reise in die Videokreation, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren auswählen. Diese Avatare können Ihrem Skript Leben einhauchen und Ihren Kurzvideos eine einzigartige Note verleihen.
2
Step 2
Wählen Sie aus Vorlagen
Vereinfachen Sie Ihren Bearbeitungsprozess, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen wählen. Diese vorgefertigten Layouts helfen Ihnen, schnell den Ton und Stil Ihres Videos festzulegen.
3
Step 3
Musik aus der Bibliothek hinzufügen
Bereichern Sie Ihr Video mit dem perfekten Soundtrack, indem Sie unsere umfangreiche Musikbibliothek erkunden. Das Hinzufügen von Musik kann die Stimmung und das Engagement Ihres Inhalts steigern.
4
Step 4
Export für soziale Medienplattformen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im idealen Format für verschiedene soziale Medien. Dadurch sieht Ihr Inhalt überall dort, wo er geteilt wird, großartig aus.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Kurzvideos mit seinem KI-gesteuerten Videoeditor, der kreative und technische Werkzeuge wie Vorlagen und eine Musikbibliothek bietet, um ansprechenden Inhalt für soziale Medien zu produzieren.

Inspirieren mit motivierenden Videos

.

Use HeyGen to craft motivational videos that uplift and engage audiences across various social media platforms.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Kurzvideos?

HeyGen bietet einen KI-gesteuerten Videoeditor, der den Prozess der Erstellung kurzer Videos mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen vereinfacht.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einer Top-Wahl für die Videobearbeitung?

HeyGen zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Videobearbeitungswerkzeuge aus, einschließlich KI-Avataren, Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten und einer umfassenden Medienbibliothek für nahtlose Inhaltskreation.

Kann HeyGen beim Erstellen von YouTube Shorts helfen?

Ja, HeyGen ist ein hervorragender YouTube Shorts Maker, der Tools wie das Anpassen des Seitenverhältnisses und die Erstellung von Sprachaufnahmen bietet, um sicherzustellen, dass dein Inhalt für soziale Medien optimiert ist.

Warum sollten Sie sich für HeyGen zur Erstellung von Online-Videos entscheiden?

HeyGen ist ein vielseitiger Online-Videomacher, der Branding-Optionen wie Logo- und Farbanpassungen bietet, sowie eine umfangreiche Musikbibliothek, um deine kreativen Projekte zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo